Mihai Stoica a făcut anunţul despre plecările lui Charalambous şi Pintilii de la FCSB: "O prostie" - Antena Sport

Mihai Stoica a făcut anunţul despre plecările lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a declarat că nu se pune problema ca cei doi tehnicieni să se despartă de campioană.
Mihai Stoica a dezvăluit ce discuţie a purtat Mihai Pintilii cu Gigi Becali în urmă cu o lună. Secundul roş-albaştrilor s-a declarat dispus să-şi dea demisia într-o perioadă în care echipa nu avea rezultate.
Mihai Stoica a făcut anunţul despre plecările lui Charalambous şi Pintilii de la FCSB
Mihai Stoica a remarcat jocul bun al FCSB-ului din ultima perioadă, excepţia fiind partida pierdută cu Metaloglobus, din urmă cu două runde, scor 1-2.
“E o prostie. E o discuție de acum o lună. Pinti i-a zis ‘nea Gigi, dacă e nevoie plecăm noi’. E de acum o lună jumătate discuția. Se reia în continuu, dar nu se spune când. E o prostie. Charalambous a mers cu mine cu mașina la București, că pleca în Cipru la 6:30. A dormit în spate, s-a relaxat. Acum geaca mea are parfumul lui, iar eu nu mă parfumez.
De ce să ne despărțim acum? Avem 2 victorii fără gol luat, 1 egal în deplasare și un joc bun la Basel. Nu se pune problema. Echipa și-a revenit. În ultima vreme, în afară de rezultatul cu Metaloglobus, echipa a jucat bine”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Ce a spus Gigi Becali despre Elias Charalambous şi Mihai Pintilii
Gigi Becali vrea să pună piciorul în prag după remiza cu Hermannstadt şi a anunţat că va schimba strategia, urmând ca Elias Charalambous şi Mihai Pintilii să fie cei care să o pună în practică.
“S-a terminat cu închizătorii. Joc cu Olaru şi cu Tănase. Doar aşa mai poţi câştiga campionatul. Olaru şi aşa greşeşte mult. Eu doar le spun, ei să o gândească. Ce, eu sunt antrenor? Ei să o facă, să găsească formula.
Pintilii şi Charalambous şi-au dat demisia, au vrut să plece, am zis nu. Le-am zis că îmi asum eu de acum. Am dat vreodată vina pe Pintilii sau Charalambous? Nu. Şut trebuia să stea puţin în tribune, să rupă banca, pentru a putea să joace ca înainte”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.
