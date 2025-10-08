„Se va schimba ceva?”. Daniel Niculae, răspuns savuros după ședința organizată de Kyros Vassaras - Antena Sport

Daniel Niculae a oferit răspunsul serii după ce a ieșit de la ședința organizată de Kyros Vassaras, la sediul FRF. Șeful CCA i-a invitat la această întâlnire pe reprezentanții cluburilor din Liga 1.

Daniel Niculae a dezvăluit că subiectul discuției de la ședința cu Vassaras a fost reprezentată de deciziile luate de arbitri în camera VAR. El s-a declarat mulțumit de cele expuse de șeful CCA.

Daniel Niculae, răspuns savuros după ședința organizată de Kyros Vassaras

Totuși, întrebat de așteptările pe care le are după ședința cu Kyros Vassaras, Daniel Niculae a oferit un răspuns savuros: „(Aștepti să se schimbe ceva, după discuția asta?) Vremea, ce să se schimbe?”, a spus președintele de la Hermannstadt, conform digisport.ro.

„A fost o discuție bună, în care fiecare a avut de spus mai multe lucruri. Domnul Vassaras ne-a prezentat foarte multe lucruri. A fost o întâlnire pozitivă, care trebuie repetată la o anumită perioadă.

A explicat cum se iau deciziile și cu VAR-ul, au fost câteva exemple ca să fie pe înțelesul tuturor. Ar trebui o expunere mai mare și în media, pentru a înțelege și suporterii, care au un rol important. Ei sunt principalii beneficiari ai fotbalului și apar fel de fel de discuții.