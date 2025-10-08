Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Se va schimba ceva?”. Daniel Niculae, răspuns savuros după ședința organizată de Kyros Vassaras - Antena Sport

Home | Fotbal | „Se va schimba ceva?”. Daniel Niculae, răspuns savuros după ședința organizată de Kyros Vassaras

„Se va schimba ceva?”. Daniel Niculae, răspuns savuros după ședința organizată de Kyros Vassaras

Publicat: 8 octombrie 2025, 21:46

Comentarii
Se va schimba ceva?”. Daniel Niculae, răspuns savuros după ședința organizată de Kyros Vassaras

Daniel Niculae, în timpul unei conferinţe de presă / Facebook

Daniel Niculae a oferit răspunsul serii după ce a ieșit de la ședința organizată de Kyros Vassaras, la sediul FRF. Șeful CCA i-a invitat la această întâlnire pe reprezentanții cluburilor din Liga 1.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Niculae a dezvăluit că subiectul discuției de la ședința cu Vassaras a fost reprezentată de deciziile luate de arbitri în camera VAR. El s-a declarat mulțumit de cele expuse de șeful CCA. 

Daniel Niculae, răspuns savuros după ședința organizată de Kyros Vassaras 

Totuși, întrebat de așteptările pe care le are după ședința cu Kyros Vassaras, Daniel Niculae a oferit un răspuns savuros: „(Aștepti să se schimbe ceva, după discuția asta?) Vremea, ce să se schimbe?”, a spus președintele de la Hermannstadt, conform digisport.ro. 

„A fost o discuție bună, în care fiecare a avut de spus mai multe lucruri. Domnul Vassaras ne-a prezentat foarte multe lucruri. A fost o întâlnire pozitivă, care trebuie repetată la o anumită perioadă. 

A explicat cum se iau deciziile și cu VAR-ul, au fost câteva exemple ca să fie pe înțelesul tuturor. Ar trebui o expunere mai mare și în media, pentru a înțelege și suporterii, care au un rol important. Ei sunt principalii beneficiari ai fotbalului și apar fel de fel de discuții. 

Reclamă
Reclamă

Au fost discuții, pe atât de încinse, pe atât de bune. Fiecare a tras concluzia lui și cred că este una bună”, a mai spus Daniel Niculae. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Observator
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au intervenit imediat. Exclusiv
Fanatik.ro
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au intervenit imediat. Exclusiv
23:16
EXCLUSIVCăpitan cu Moldova, Ianis Hagi visează să fie decisiv cu Austria: “Să marchez, să-mi ajut echipa”
22:49
Încă o națională și-a asigurat calificarea la World Cup 2026. Victorie categorică în preliminarii
22:22
Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre situația lui Adrian Mazilu. Problemele cu care se confruntă jucătorul
22:14
VideoJurnal Antena Sport | Campionii de la FCSB promit să lege victoriile în cursa către play-off
22:11
VideoJurnal Antena Sport | Doar de două ori titular cu Lucescu pe bancă, Ianis Hagi va fi căpitan cu Moldova
22:07
VideoJurnal Antena Sport | Aproape de un accident la conferinţă, Mircea Lucescu e convins că putem bate Austria
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 4 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 5 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil”
Citește și
Cele mai citite
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”