Gigi Becali a găsit vinovații după 1-1 cu Petrolul: „A dormit în ghete” - Antena Sport

Gigi Becali a găsit vinovații după 1-1 cu Petrolul: „A dormit în ghete"

Gigi Becali a găsit vinovații după 1-1 cu Petrolul: „A dormit în ghete”

Daniel Işvanca Publicat: 22 noiembrie 2025, 23:09

Comentarii
Gigi Becali a găsit vinovații după 1-1 cu Petrolul: A dormit în ghete”

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

FCSB a primit vizita Petrolului pe Arena Națională din București, în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Campioana României a condus partida, dar a fost nevoită să se mulțumească doar cu un rezultat de egalitate.

Fără Daniel Bîrligea, care a fost suspendat pentru acest joc, gruparea antrenată de Elias Charalambous a remizat cu formația prahoveană, scor 1-1, iar șansele pentru play-off sunt din ce în ce mai mici.

Gigi Becali i-a făcut praf pe Târnovanu și Stoian

Fără Daniel Bîrligea în primul 11, campioana FCSB a marcat prin puștiul Alexandru Stoian. Vârful introdus în teren de Elias Charalambous a avut chiar ocazia de a face 2-0, dar a ratat o mare ocazie de gol în prima repriză.

„Găzarii” au restabilit egalitatea prin Robert Sălceanu, care a punctat cu un șut extraordinar, ajutat și de devierea lui Ngezana. După fluierul final, patronul FCSB-ului și-a criticat jucătorii.

„Nu ai echipă în care să poți să ai încredere. Stoian e vinovat la gol, a dat pasă la adversar. E vinovat și Târnovanu. A dormit în ghete. Și mai vrea la echipa națională. Nu l-a văzut Lucescu? Copil, dar cum să dai pase așa. Gol de la 50 de metri să iei, dormea. Relaxat.

Nu cred, nu mai cred în ieșire. Pe cine să iei și ce să faci, cu cine să joci? Noi am dat gol, am condus, dar nu era bine cu Cisotti acolo. Nu era în apele lui. L-am schimbat în stânga, am băgat Șut, șters. Cisotti a pierdut mingi, nu avea inspirație deloc. Nu am niciun fel de idee. E prima dată în viața mea când nu mai am nici încredere.

Nu există nici atitudine. Nu o văd. E posibil să fie și pregătirea fizică, nu știu. Cert e că nu mai am niciun pic de încredere în echipa asta. Am jucat cu o echipă prea slabă. E posibil să aibă și antrenorii vină, sunt niște trasee, dar nu sunt bine lucrate. Olaru nu-și mai revine, pierde toate mingile. Nu am avut atacant azi. 

O să fim în play-off, dar nu ai cum să câștigi campionatul. Orice campionat în care nu am câștigat titlul este un eșec pentru noi. Le-a intrat în cap aere de vedete. Târnovanu de ce să se mai concentreze?”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

Comentarii


