Gigi Becali a găsit vinovații după 1-1 cu Petrolul: „A dormit în ghete” - Antena Sport

FCSB a primit vizita Petrolului pe Arena Națională din București, în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Campioana României a condus partida, dar a fost nevoită să se mulțumească doar cu un rezultat de egalitate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fără Daniel Bîrligea, care a fost suspendat pentru acest joc, gruparea antrenată de Elias Charalambous a remizat cu formația prahoveană, scor 1-1, iar șansele pentru play-off sunt din ce în ce mai mici.

Gigi Becali i-a făcut praf pe Târnovanu și Stoian

Fără Daniel Bîrligea în primul 11, campioana FCSB a marcat prin puștiul Alexandru Stoian. Vârful introdus în teren de Elias Charalambous a avut chiar ocazia de a face 2-0, dar a ratat o mare ocazie de gol în prima repriză.

„Găzarii” au restabilit egalitatea prin Robert Sălceanu, care a punctat cu un șut extraordinar, ajutat și de devierea lui Ngezana. După fluierul final, patronul FCSB-ului și-a criticat jucătorii.

„Nu ai echipă în care să poți să ai încredere. Stoian e vinovat la gol, a dat pasă la adversar. E vinovat și Târnovanu. A dormit în ghete. Și mai vrea la echipa națională. Nu l-a văzut Lucescu? Copil, dar cum să dai pase așa. Gol de la 50 de metri să iei, dormea. Relaxat.