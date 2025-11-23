Premieră în Las Vegas! Performanța realizată de Max Verstappen după ce a câștigat fără emoții cursa - Antena Sport

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, după o cursă excelentă pe străzile orașului din Nevada. Pilotul celor de la Red Bull l-a depășit pe Lando Norris încă din primul viraj și a obținut victoria după ce s-a aflat pe primul loc în toate cele 50 de tururi ale cursei.
Aceasta este a doua victorie a lui Max Verstappen, după cea din 2023. În 2024, cursa din Las Vegas a fost câștigată de George Russell, pilotul celor de la Mercedes.
Spre deosebire de victoria din 2023, succesul de anul acesta al lui Max Verstappen iese în evidență, datorită faptului că a condus cursa în toate cele 50 de tururi.
Olandezul a stabilit astfel o premieră în istoria scurtă a circuitului stradal din Las Vegas, devenind primul pilot care câștigă această cursă fiind pe primul loc în toate cele 50 de tururi ale cursei.
Pentru această victorie, Max Verstappen a primit 25 de puncte și ajunge la 366 de puncte în clasamentul piloților, dar rămâne pe locul 3, în spatele liderului Lando Norris și a coechipierului acestuia de la McLaren, Oscar Piastri.
Lando Norris a ajuns la 408 puncte, în timp ce Oscar Piastri, cel care a încheiat pe locul 4 cursa din Vegas, are 378 de puncte.
De asemenea, aceasta a fost și victoria cu numărul 69 din cariera lui Max Verstappen în Formula 1 și succesul cu numărul 6 din 2025. În acest sezon, el s-a mai impus la Suzuka, Imola, Monza, Baku și Austin.
