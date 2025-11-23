Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Premieră în Las Vegas! Performanța realizată de Max Verstappen după ce a câștigat fără emoții cursa - Antena Sport

Home | Formula 1 | Premieră în Las Vegas! Performanța realizată de Max Verstappen după ce a câștigat fără emoții cursa
Video

Premieră în Las Vegas! Performanța realizată de Max Verstappen după ce a câștigat fără emoții cursa

Publicat: 23 noiembrie 2025, 7:36

Comentarii

Max Verstappen, în Las Vegas / Profimedia

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, după o cursă excelentă pe străzile orașului din Nevada. Pilotul celor de la Red Bull l-a depășit pe Lando Norris încă din primul viraj și a obținut victoria după ce s-a aflat pe primul loc în toate cele 50 de tururi ale cursei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aceasta este a doua victorie a lui Max Verstappen, după cea din 2023. În 2024, cursa din Las Vegas a fost câștigată de George Russell, pilotul celor de la Mercedes.

Max Verstappen, victorie în Las Vegas după ce a fost pe primul loc în toate cele 50 de tururi

Spre deosebire de victoria din 2023, succesul de anul acesta al lui Max Verstappen iese în evidență, datorită faptului că a condus cursa în toate cele 50 de tururi.

Olandezul a stabilit astfel o premieră în istoria scurtă a circuitului stradal din Las Vegas, devenind primul pilot care câștigă această cursă fiind pe primul loc în toate cele 50 de tururi ale cursei.

Pentru această victorie, Max Verstappen a primit 25 de puncte și ajunge la 366 de puncte în clasamentul piloților, dar rămâne pe locul 3, în spatele liderului Lando Norris și a coechipierului acestuia de la McLaren, Oscar Piastri.

Reclamă
Reclamă

Lando Norris a ajuns la 408 puncte, în timp ce Oscar Piastri, cel care a încheiat pe locul 4 cursa din Vegas, are 378 de puncte.

De asemenea, aceasta a fost și victoria cu numărul 69 din cariera lui Max Verstappen în Formula 1 și succesul cu numărul 6 din 2025. În acest sezon, el s-a mai impus la Suzuka, Imola, Monza, Baku și Austin.

Filmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutorFilmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Gigi Becali, deranjat de dialogul cu Vali Moraru: „Dacă nu vrei să înțelegi un om supărat, hai să fiți sănătoși”
Fanatik.ro
Gigi Becali, deranjat de dialogul cu Vali Moraru: „Dacă nu vrei să înțelegi un om supărat, hai să fiți sănătoși”
7:27
VIDEOMax Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, după o cursă perfectă. Lando Norris a încheiat pe locul 2
6:56
VIDEONew York Knicks – Orlando Magic 121-133. Franz Wagner a marcat 37 de puncte
23:40 22 nov.
Să fie ultimul meci pentru pentru Charalambous și Pintilii? Gigi Becali: “E și vina antrenorilor!”
23:37 22 nov.
Elias Charalambous a răbufnit după remiza cu Petrolul: „Cum să nu fiu îngrijorat?”
23:26 22 nov.
Fabulos! La un an după ce s-a retras, fostul jucător de la FCSB a semnat! La ce echipă va evolua
23:09 22 nov.
Gigi Becali a găsit vinovații după 1-1 cu Petrolul: „A dormit în ghete”
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 3 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 4 Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: “Investiții prost făcute” 5 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu de la Las Vegas. Max Verstappen, pe doi 6 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor