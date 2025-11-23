Premieră în Las Vegas! Performanța realizată de Max Verstappen după ce a câștigat fără emoții cursa - Antena Sport

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, după o cursă excelentă pe străzile orașului din Nevada. Pilotul celor de la Red Bull l-a depășit pe Lando Norris încă din primul viraj și a obținut victoria după ce s-a aflat pe primul loc în toate cele 50 de tururi ale cursei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aceasta este a doua victorie a lui Max Verstappen, după cea din 2023. În 2024, cursa din Las Vegas a fost câștigată de George Russell, pilotul celor de la Mercedes.

Max Verstappen, victorie în Las Vegas după ce a fost pe primul loc în toate cele 50 de tururi

Spre deosebire de victoria din 2023, succesul de anul acesta al lui Max Verstappen iese în evidență, datorită faptului că a condus cursa în toate cele 50 de tururi.

Olandezul a stabilit astfel o premieră în istoria scurtă a circuitului stradal din Las Vegas, devenind primul pilot care câștigă această cursă fiind pe primul loc în toate cele 50 de tururi ale cursei.

Pentru această victorie, Max Verstappen a primit 25 de puncte și ajunge la 366 de puncte în clasamentul piloților, dar rămâne pe locul 3, în spatele liderului Lando Norris și a coechipierului acestuia de la McLaren, Oscar Piastri.