Să fie ultimul meci pentru pentru Charalambous și Pintilii? Gigi Becali: "E și vina antrenorilor!" - Antena Sport

Gigi Becali nu a spus răspicat dacă renunţă la Charalambous și Pintilii, dar a lăsat de înţeles că şi ei poartă vina rezultatelor slabe din ultima perioadă. Pe lângă criticile pentru jucători, latifundiarul a avut un mesaj şi pentru cei doi tehnicieni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Cu siguranță au și antrenorii vină. E posibil. Nu joacă echipa. Sunt trasee de joc, dar nu de valoarea jucătorilor. Nu sunt trasee bine lucrate. Până la urmă, ce să faci? Dacă Olaru nu-și mai revine, pierde toate mingile, ce să faci?”, a declarat Gigi Becali, la PrimaSport.

Gigi Becali nu mai crede că FCSB poate câştiga campionatul

Patronul FCSB a mărturisit că trăieşte cea mai mare dezamăgire în fotbal şi crede că actualul sezon pare compromis. “Eu am mai fost supărat, dar niciodată nu am fost așa dezamăgit. Nu avem speranțe. Joc haotic. George Popescu ține mingea, Cisotti la fel, nu mai văd orizontul. Nu văd viitor bun. Olaru, nici nu știu ce să mai fac cu el, nu mai este fotbalist. Toate mingile le pierde. Nu am nicio.. Nu mă pot gândi la viitor.

Jocul pe care îl vedeți. Noi am jucat în seara asta cu o echipă căruia trebuia să îi dăm 7-8. Să nu poți să bați pe Petrolul, înseamnă că nu mai ai viitor. Nu văd agresivitate, fotbal, nu dă nimeni la poartă. Minge plimbată, pase la adversar. Când ai nevoie de puncte, 3-4 goluri, te distrezi. Nu știu, nu am fost niciodată așa dezamăgit ca în seara asta. Jucătorii au valoare, joacă un joc haotic așa. Nu pot să-mi dau seama. Eu acuma, fără nici un fel de ironie, e prima dată când nu mai cred în echipa sa și când nu mai cred în FCSB. Nu mai am încredere. Nu cred că mai avem șanse. Play-off-ul poate îl prindem, că sunt echipe prea slabe, dar nu știu. Are Farul 4 puncte, dacă bate face 7. De unde?”, a mai declarat Gigi Becali.