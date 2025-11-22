Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: "Investiții prost făcute" - Antena Sport

Home | Extra | Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: “Investiții prost făcute”

Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: “Investiții prost făcute”

Radu Constantin Publicat: 22 noiembrie 2025, 17:31

Comentarii
Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: Investiții prost făcute

Ciprian Marica / Hepta

Nu e numai lapte şi miere pentru Ciprian Marica. Fostul atacant al naţionalei României a recunoscut care a fost afacerea de i-a dat mari bătăi de cap şi i-a adus o pierdere de 2 milioane de euro. Cum averea fostului atacant nu ajunge la 10 milioane de euro, pierderea a fost una substanţială. Ce s-a întâmplat?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ciprian Marica a recunoscut singur faptul că a pierdut în jur de 2 milioane de euro în 2025, după ce a făcut câteva investiţii neispirale la sfatul prietenilor. Pierderea a venit din cauza unor fonduri de investiții în care a crezut, însă care nu i-au adus beneficii financiare. “Am pierdut cam două milioane de euro. Nu au fost numai afaceri cu prietenii, au fost și sfaturi: «Hai să cumpărăm acolo, să facem acolo!». Au fost investiții prost făcute. E bine – și asta o spun pentru toată lumea – să faci ceea ce știi. Nu poți să știi totul. Am cumpărat și cryptomonede, dar nu acolo am pierdut. Au fost niște fonduri de investiții în care am investit și n-a fost să fie”, a explicat Ciprian Marica. Subiectul a fost de interes atât în Ucraina, unde ziarele şi-au amintit şi de perioada în care atacantul evolua la Şahtior.

Ciprian Marica a investit 700.000 de euro şi într-o academie de padel

Ciprian Marica a investit 700.000 de euro în Padel One, prima academie de padel din România, un sport care prinde tot mai mult teren pe plan local. Padelul combină elemente de tenis şi squash şi este accesibil pentru jucătorii de toate vârstele şi abilităţile. „Scopul nostru este să facem padelul un sport mai popular în România şi, de ce nu, să formăm jucători de elită care să reprezinte ţara pe plan internaţional, chiar dacă poate suna ca un vis foarte îndrăzneţ. Pregătim această lansare de foarte multă vreme, a fost în proiectul nostru încă de la început, de aceea aveam terenurile deja pregătite, însă ne-am dedicat mult timp şi pentru găsirea unor antrenori profesionişti. Aşa cum am făcut şi până acum. Vom organiza evenimente şi turnee, de asemenea, pentru a încuraja competiţia şi spiritul sportiv în rândul comunităţii locale”, spunea Ciprian Marica în momentul în care a fondat Academia.

Are afaceri şi în zona imobiliară

Ciprian Marica a agățat ghetele „în cui” la 30 de ani și și-a reconstruit cariera în domeniul imobiliar. În prezent administrează un complex de apartamente în Mamaia Nord și are în dezvoltare un proiect rezidențial în centrul Bucureștiului, pe locul fostului cinematograf Volga. Mai mult, Ciprian Marica deţine şi 10% din acţiunile clubului de fotbal, Farul Constanţa.

Ciprian Marica a câştigat cei mai mulţi bani în Germania

Averea lui Ciprian Marica a fost strânsă mai mult din Germania, unde s-a bucurat de contracte substanţiale. În perioda în care el a activa la Stuttgart, avea un salariu anual de 2 milioane de euro. În vârful carierei, în perioada în care evolua la Schalke, fostul atacant al naţionalei României se bucura de un salariu anual de 2,5 milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şofer român de TIR, moarte înfiorătoare în Italia. Marian, strivit sub blocurile de beton pe care le căra
Observator
Şofer român de TIR, moarte înfiorătoare în Italia. Marian, strivit sub blocurile de beton pe care le căra
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală
Fanatik.ro
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală
17:26
Cursa Marelui Premiu din Las Vegas LIVE VIDEO (06:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris, în pole-position
17:01
Pierdere mare pentru Rapid înainte de CFR Cluj. Un titular s-a accidentat
17:00
UTA – U Cluj 0-2. “Șepcile roșii”, victorie la Arad. Primul meci fără gol primit de la venirea lui Bergodi
16:56
Ionuț Radu a închis poarta în ultimul meci jucat de Celta Vigo. Nota primită de portarul român
16:39
Atacuri suburbane între doi grei din fotbalul românesc din cauza lui Lucescu: “Puteai să mori la 31 de ani”
16:37
Denis Drăguș, transfer surprinzător în afara Turciei! Ce antrenor a pus ochii pe român
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 4 Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați 5 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 6 Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor