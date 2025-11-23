Gigi Becali visa să ia o avere pe el şi acum îl consideră jucător "de duzină". "Distruge tot jocul" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali visa să ia o avere pe el şi acum îl consideră jucător "de duzină". "Distruge tot jocul"

Gigi Becali visa să ia o avere pe el şi acum îl consideră jucător "de duzină". "Distruge tot jocul"

Gigi Becali visa să ia o avere pe el şi acum îl consideră jucător “de duzină”. “Distruge tot jocul”

Publicat: 23 noiembrie 2025, 8:21

Gigi Becali visa să ia o avere pe el şi acum îl consideră jucător de duzină. Distruge tot jocul

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Profimedia Images

Gigi Becali a suportat cu greu încă un semieşec al echipei sale, FCSB – Petrolul 1-1, unul care îl ţine încă departe de play-off. Patronul roş-albaştrilor i-a criticat după meci pe Darius Olaru şi David Miculescu.

Darius Olaru, jucătorul cotat la 7.5 milioane de euro, nu mai are aceleaşi cifre după accidentare. Mijlocaşul de 27 de ani şi-a trecut în cont 8 goluri şi 2 pase decisive în 26 de meciuri.

Gigi Becali: Darius Olaru a ajuns jucător de duzină

”Nu văd concentrare. Olaru, cel mai bun jucător al nostru, a ajuns jucător de duzină, pierde toate mingile. Miculescu, valoros, pasează, mă! Ai 7 variante de a pasa, ce tot stai cu mingea la picior ca s-o pierzi? Nu știi cu cine să joci!

Ăla (n.r.- Stoian) a dat gol, apoi a dat pasă la adversar (n.r.- la golul Petrolului). Pur și simplu a dat pasă la adversar, la 5 metri. Olaru distruge tot jocul! Cred că echipa asta trebuie înnoită din temelii! (n.r.- Aduceți 6-7 titulari în iarnă?) Așa ar trebui”, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.

FCSB – Petrolul Ploiești 1-1

David Miculescu a ratat prima şansă a bucureştenilor pe Arena Naţională, trimiţând cu capul, în minutul 9. Două minute mai târziu Alexandru Stoian a deschis scorul din pasa lui Radunovic, omul care a oferit cele mai multe pase decisive în anul 2025. Miculescu a trimis pe lângă poartă în minutul 39, iar Târnovanu a scos şutul lui Ricardinho, în minutul 40.

Ploieştenii au egalat repede după pauză, în minutul 47, când Sălceanu a şutat, mingea a fost deviată de Ngezana şi Târnovanu a fost învins. Olaru a lovit bara, în minutul 62. Bucureştenii au ataca, încercând să înscris golul victoriei, dar chiar dacă mamadou Thiam a ratat în al cincilea minut de prelungire, FCSB – Petrolul s-a terminat 1-1.

FCSB e pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul e pe 12, cu 16 puncte.

