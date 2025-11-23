"L-am lăsat pe Max să câștige" Lando Norris, pus pe glume după MP din Las Vegas! Ce s-a întâmplat la start - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Formula 1
“L-am lăsat pe Max să câștige” Lando Norris, pus pe glume după MP din Las Vegas! Ce s-a întâmplat la start

23 noiembrie 2025

Lando Norris, în Las Vegas / Profimedia

Lando Norris a fost cu zâmbetul pe buze după Marele Premiu din Las Vegas. Chiar dacă Max Verstappen a fost câștigătorul cursei de pe străzile din “Sin City”, pilotul celor de la McLaren a încheiat pe locul 2 și și-a mărit avantajul în fruntea clasamentului piloților, cu două Grand Prix-uri înaintea finalului sezonului.

Lando Norris nu a avut cel mai bun start în cursa care a fost în direct pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Britanicul a ieșit larg și a fost depășit de Verstappen în primul viraj, după care a pierdut și poziția secundă, în detrimentul lui George Russell.

În cele din urmă, Norris a reușit să recupereze o poziție și să îl depășească pe George Russell, dar nu a mai avut resurse să treacă și de Max Verstappen, cel care a făcut o cursă foarte bună. La final, Norris a avut chef de glume, dar și-a recunoscut greșeala din debutul cursei și l-a felicitat pe Verstappen pentru victorie.

“L-am lăsat pe Max să câștige (n.r. râde). Am frânat prea târziu, eu am greșit. Am vrut să avem un spectacol. Nu a fost cel mai bun start, dar Max a fost mult mai bun decât noi și a fost mai rapid astăzi”, a declarat Lando Norris, la interviul de la finalul cursei din Las Vegas.

Pentru această victorie, Max Verstappen a primit 25 de puncte și ajunge la 366 de puncte în clasamentul piloților, dar rămâne pe locul 3, în spatele liderului Lando Norris și a coechipierului acestuia de la McLaren, Oscar Piastri.

Lando Norris a ajuns la 408 puncte și e de înțeles de ce era cu zâmbetul pe buze la finalul cursei, în timp ce Oscar Piastri, cel care a încheiat pe locul 4 cursa din Vegas, are 378 de puncte.

Au mai rămas doar două etape din acest sezon din Formula 1. Urmează Marele Premiu al Qatarului, acolo unde vom avea parte și de ultima cursă de sprint a sezonului, urmând ca anul 2025 să se încheie în Abu Dhabi.

