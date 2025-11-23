"L-am lăsat pe Max să câștige" Lando Norris, pus pe glume după MP din Las Vegas! Ce s-a întâmplat la start - Antena Sport

Lando Norris a fost cu zâmbetul pe buze după Marele Premiu din Las Vegas. Chiar dacă Max Verstappen a fost câștigătorul cursei de pe străzile din “Sin City”, pilotul celor de la McLaren a încheiat pe locul 2 și și-a mărit avantajul în fruntea clasamentului piloților, cu două Grand Prix-uri înaintea finalului sezonului.

Lando Norris nu a avut cel mai bun start în cursa care a fost în direct pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Britanicul a ieșit larg și a fost depășit de Verstappen în primul viraj, după care a pierdut și poziția secundă, în detrimentul lui George Russell.

Lando Norris, pus pe glume după MP din Las Vegas! Ce s-a întâmplat la start

În cele din urmă, Norris a reușit să recupereze o poziție și să îl depășească pe George Russell, dar nu a mai avut resurse să treacă și de Max Verstappen, cel care a făcut o cursă foarte bună. La final, Norris a avut chef de glume, dar și-a recunoscut greșeala din debutul cursei și l-a felicitat pe Verstappen pentru victorie.

“L-am lăsat pe Max să câștige (n.r. râde). Am frânat prea târziu, eu am greșit. Am vrut să avem un spectacol. Nu a fost cel mai bun start, dar Max a fost mult mai bun decât noi și a fost mai rapid astăzi”, a declarat Lando Norris, la interviul de la finalul cursei din Las Vegas.

Pentru această victorie, Max Verstappen a primit 25 de puncte și ajunge la 366 de puncte în clasamentul piloților, dar rămâne pe locul 3, în spatele liderului Lando Norris și a coechipierului acestuia de la McLaren, Oscar Piastri.