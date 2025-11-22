Cursa Marelui Premiu din Las Vegas LIVE VIDEO (06:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris, în pole-position - Antena Sport

Cursa Marelui Premiu din Las Vegas este duminică dimineață, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Lando Norris, liderul clasamentului piloților, va pleca din pole-position în cursa stradală din Nevada și își poate mări distanța față de coechipierul Oscar Piastri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Australianul va pleca de pe locul al cincilea în cursa din Las Vegas. Între cei doi piloți de la McLaren se vor afla Max Verstappen, Carlos Sainz și George Russell, în cursa de duminică.

Cursa Marelui Premiu din Las Vegas LIVE VIDEO

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Lando Norris se află pe primul loc în clasamentul piloților, cu 390 de puncte. Oscar Piastri, coechipierul său de la McLaren și pilotul care a fost lider o bună perioadă de timp în acest sezon, se află pe locul al doilea, cu 366 de puncte.

Britanicul ar fi putut chiar să își treacă în cont titlul mondial în Las Vegas, dacă toate week-end-urile rămase ar fi fost normale. Penultima etapă din acest sezon, cea din Qatar, va avea programată și ultima etapă cu sprint.

Aceasta va fi a treia cursă organizată de Formula 1 pe circuitul stradal din Las Vegas, primul având loc în 2023. Cursa va avea 50 de tururi, iar cel mai bun timp a fost înregistrat anul trecut de Lando Norris, cel care a încheiat un tur cu timpul de 1:34.876.