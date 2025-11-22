Cursa Marelui Premiu din Las Vegas LIVE VIDEO (06:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris, în pole-position - Antena Sport

Închide meniul
Cursa Marelui Premiu din Las Vegas LIVE VIDEO (06:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris, în pole-position

Publicat: 22 noiembrie 2025, 17:26

Cursa Marelui Premiu din Las Vegas LIVE VIDEO (06:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris, în pole-position

Lando Norris, în timpul calificărilor din Las Vegas / Profimedia

Cursa Marelui Premiu din Las Vegas este duminică dimineață, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Lando Norris, liderul clasamentului piloților, va pleca din pole-position în cursa stradală din Nevada și își poate mări distanța față de coechipierul Oscar Piastri.

Australianul va pleca de pe locul al cincilea în cursa din Las Vegas. Între cei doi piloți de la McLaren se vor afla Max Verstappen, Carlos Sainz și George Russell, în cursa de duminică.

Cursa Marelui Premiu din Las Vegas LIVE VIDEO

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Lando Norris se află pe primul loc în clasamentul piloților, cu 390 de puncte. Oscar Piastri, coechipierul său de la McLaren și pilotul care a fost lider o bună perioadă de timp în acest sezon, se află pe locul al doilea, cu 366 de puncte.

Britanicul ar fi putut chiar să își treacă în cont titlul mondial în Las Vegas, dacă toate week-end-urile rămase ar fi fost normale. Penultima etapă din acest sezon, cea din Qatar, va avea programată și ultima etapă cu sprint.

Aceasta va fi a treia cursă organizată de Formula 1 pe circuitul stradal din Las Vegas, primul având loc în 2023. Cursa va avea 50 de tururi, iar cel mai bun timp a fost înregistrat anul trecut de Lando Norris, cel care a încheiat un tur cu timpul de 1:34.876.

Lando Norris va pleca primul în cursa din Las Vegas. El va fi urmat de Max Verstappen și de Carlos Sainz, în timp ce George Russell și Oscar Piastri vor pleca de pe locurile 4, respectiv 5. Ferrari a avut calificări de coșmar sâmbătă dimineață. Leclerc va pleca de pe locul 9, în timp ce Lewis Hamilton va pleca de pe ultimul loc.

Lando Norris: “A fost foarte stresant”

A fost foarte stresant. Nu știa că nimeni din spatele meu nu-și va finaliza turul. A fost atât de alunecos, când treci cu roțile pe vibrator, pierzi aderența, dar am avut un tur suficient de bun pentru pole. Nu cele mai bune condiții, dar mă bucur că am avut o sesiune bună. Ai nevoie de o mașină foarte bună, pe care să te bazezi.

Am dormit înainte de calificări și mă așteptam să fie uscat, dar când m-am trezit am văzut că ploua. Nimeni nu a pilotat aici pe ploaie înainte. În Q1, simțeai că te vei lovi de parapet în fiecare viraj. A fost o zi foarte dificilă, de aceea e o zi și foarte bună pentru mine.  

Ritmul mașinii a fost unul bun pe durata week-end-ului, dar sunt multe necunoscute pentru mâine. Va fi o cursă interesantă cu Max și Carlos lângă mine. Sper că vom avea o cursă bună”, a declarat Lando Norris, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu de la Las Vegas. 

