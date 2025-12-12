Sepsi OSK a învins Concordia Chiajna cu 3-1, în etapa a 17-a din Liga 2 - Antena Sport

Închide meniul
Sepsi OSK a învins Concordia Chiajna cu 3-1, în etapa a 17-a din Liga 2

Radu Constantin Publicat: 12 decembrie 2025, 19:40

Comentarii
Sepsi OSK a învins Concordia Chiajna cu 3-1, în etapa a 17-a din Liga 2

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Concordia Chiajna, într-un meci din etapa a 17-a din sezonul regular al Ligii 2 Casa Pariurilor.

Golurile au fost marcate de Iglesias ’43, Dumitraşcu ’61 (autogol) şi Heras ’80 pentru învingători, respectiv Grigore ’79 pentru învinşi.

Programul restului etapei:

Sâmbătă, 13 decembrie

ora 11:00

Chindia Târgovişte – CS Dinamo

Corvinul Hunedoara – CS Tunari

CSC Şelimbăr – Politehnica Iaşi

Olimpia Satu Mare – CS Afumaţi

CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina

Câmpulung Muscel – FC Voluntari

Steaua Bucureşti – Gloria Bistriţa

Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bacău

12:30

ASA Tg. Mureş – CSM Reşiţa

Duminică, 14 decembrie

11:00

FC Bihor – Metalul Buzău

 

