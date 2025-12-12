Sepsi OSK a învins Concordia Chiajna cu 3-1, în etapa a 17-a din Liga 2 - Antena Sport

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Concordia Chiajna, într-un meci din etapa a 17-a din sezonul regular al Ligii 2 Casa Pariurilor.
Golurile au fost marcate de Iglesias ’43, Dumitraşcu ’61 (autogol) şi Heras ’80 pentru învingători, respectiv Grigore ’79 pentru învinşi.
Programul restului etapei:
Sâmbătă, 13 decembrie
ora 11:00
Chindia Târgovişte – CS Dinamo
Corvinul Hunedoara – CS Tunari
CSC Şelimbăr – Politehnica Iaşi
Olimpia Satu Mare – CS Afumaţi
CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina
Câmpulung Muscel – FC Voluntari
Steaua Bucureşti – Gloria Bistriţa
Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bacău
12:30
ASA Tg. Mureş – CSM Reşiţa
Duminică, 14 decembrie
11:00
FC Bihor – Metalul Buzău
