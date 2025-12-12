Răzvan Marin a marcat golul etapei în Conference League! Reușita românului a adunat cele mai multe voturi - Antena Sport

AEK Atena a făcut un pas mare către calificarea în primăvara europeană, după ce s-a impus joi seară în deplasare pe terenul turcilor de la Samsunspor, în etapa cu numărul 5 din grupa principală de Conference League.

Răzvan Marin a reușit o execuție fantastică în această dispută, iar golul marcat de acesta a fost nominalizat ca fiind cel mai frumos din cadrul acestei runde.

Răzvan Marin, cel mai frumos gol al etapei din Conference League

Răzvan Marin a evoluat 93 de minute joi seară în duelul dintre Samsunspor și AEK Atena, încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea echipei din campionatul Greciei.

Fotbalistul român a înscris un gol superb din lovitură liberă în minutul 52, aceasta fiind reușita prin intermediul căreia oaspeții au restabilit egalitatea.

Golul a fost atât de frumos, încât a primit cele mai multe voturi și a câștigat titlul de „Golul etapei”. A fost primul gol înscris de internaționalul român în actuala ediție de Conference League.