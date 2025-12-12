Șumudică: "Ai demonstrat că ești mare antrenor" / Becali: "Face cineva vreodată schimbările la FCSB în afară de mine?" - Antena Sport

Ca la FCSB, la nimeni! FCSB a trecut cu un neverosimil 4-3 de Feyenoord, la capătul unui meci exploziv. Bucureştenii au fost conduşi cu 3-1, dar au reuşit să revină şi chiar să se impuă. Cheia succesului a fost pusă şi pe seama schimbărilor făcute în al doilea act al meciului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Invitaţi la Fanatik.ro, în cadrul unui podcast, Marius Şumudică şi Gigi Becali au fost protagoniştii unui dialog menit să ia în derâdere succesul cuplului de antrenori de la FCSB: Elias Charalambous – Mihai Pintilii. Cum este ştiut faptul că la FCSB schimbările se fac doar un acceptul lui Gigi Becali, Marius Şumudică a şi ţinut să-i arunce “mingea la fileu” latifundiarului şi să laude performanţele de “mare antrenor” ale acestuia.

Marius Șumudică: „Ai demonstrat că ești mare antrenor aseară. Mi-ai demonstrat că ești un mare antrenor. A făcut trei schimbări incredibile. El a câștigat meciul, Gigi”

Gigi Becali: „Eu am făcut schimbările. Păi face cineva vreodată schimbările la FCSB în afară de mine?”

Marius Șumudică: „Toma, Crețu și Edjouma au intrat senzațional. Au schimbat fața meciului. Ăia s-au relaxat, dar au fost puși sub presiune. Meme ar trebui să nu mai spună că au 100 de meciuri. Ieri au putut”.