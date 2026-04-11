Home | Fotbal | Serie A | AC Milan, umilită pe teren propriu! Udinese s-a impus cu 3-0, iar rivala lui Cristi Chivu e tot mai departe de titlu

Alex Masgras Publicat: 11 aprilie 2026, 21:22

Comentarii
Pulisic, după înfrângerea lui AC Milan cu Udinese / Getty Images

AC Milan a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, de echipa lui Răzvan Sava, Udinese, într-un meci din etapa a 32-a a campionatului Italiei.

Golurile au fost marcate de Bartesaghi ’26 (autogol), Ekkelenkamp ’37 şi Atta ’71. Sava a fost rezervă la oaspeţi.

AC Milan – Udinese 0-3

Înfrângerea fără drept de apel suferită de AC Milan o îndepărtează pe echipa lui Allegri şi mai mult de titlu. Rossonerii au rămas cu 63 de puncte, pe locul 3 în Serie A, în timp ce Inter, liderul din Italia, are 72 de puncte. Etapa viitoare, AC Milan va juca pe terenul celor de la Verona.

Pentru Inter urmează meciul de pe terenul lui Como, după care va juca acasă contra celor de la Cagliari. Pe 21 aprilie, pe Meazza va veni Como, de data aceasta în returul semifinalelor Cupei Italia. În tur, scorul a fost 0-0. În ultima etapă din Serie A, Inter a câştigat în stil mare meciul de pe teren propriu cu AS Roma, scor 5-2.

Tot sâmbătă, Cagliari a învins cu 1-0 Cremonese şi Torino s-a impus cu 2-1 în faţa echipei Hellas Verona.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
