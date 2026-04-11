Aşa i-a cucerit Cristi Chivu! Vedeta lui Inter a dezvăluit: “Ne-am schimbat! Asta ne ajută foarte mult”

Cristi Chivu (45 de ani) a ajuns pe banca lui Inter în vară şi este aproape de a cuceri primul său titlu în Serie A din postura de antrenor. Echipa sa se află pe primul loc, după 31 de etape, cu 72 de puncte, la 7 puncte de Napoli, ocupanta locului 2, şi la 9 puncte în faţa rivalei din oraş, AC Milan.

Momentul în care Chivu a ajuns la Inter nu a fost deloc unul uşor. Echipa tocmai se despărţise de Simone Inzaghi, după umilinţa din finala Champions League, în faţa lui PSG, dar şi după ce a pierdut titlul în Serie A, la doar un punct în spatele lui Napoli.

Yann Sommer, despre Cristi Chivu: “Vorbeşte foarte mult cu jucătorii, ascultă ce gândim noi”

Yann Sommer, portarul elveţian al celor de la Inter, a vorbit despre antrenorul român şi, chiar dacă nu a dorit să facă o comparaţie între Chivu şi Inzaghi, a dezvăluit că apreciază foarte mult cum românul vorbeşte mult şi îşi ascultă jucătorii. Mai mult, noul stil de joc al echipei pare să fie pe placul jucătorilor:

“Anul trecut am avut un sezon bun. Am ratat Scudetto-ul la un punct, dar asta e fotbalul. În acest moment, nu ne gândim cum terminăm sezonul, ci mai degrabă să ne concentrăm pe următorul meci. Luăm lucrurile pas cu pas și ne concentrăm pe toate micile detalii care ar putea fi cruciale pentru noi.

În ceea ce-i privește pe Simone Inzaghi și pe Cristi Chivu, vreau să vă spun că nu-mi place să fac comparații. Am avut niște momente minunate cu Simone și acum cu Cristian. Chivu este un antrenor care vorbește mult cu jucătorii, ascultă ce gândim noi și pentru noi asta este foarte important. Din punct de vedere al jocului ne-am schimbat puțin față de cum jucam înainte: suntem mai verticali”, a declarat Yann Sommer, potrivit sportmediaset.mediaset.it.