Cristi Chivu a numit principala provocare întâmpinată la Inter: “Aş fi putut să port o mască”

Alex Masgras Publicat: 10 aprilie 2026, 9:16

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Getty Images

Cristi Chivu se află pe primul loc cu Inter în Serie A, la 7 puncte în faţa lui Napoli, campioana en-titre şi ocupanta locului secund din Italia. Antrenorul român este din ce în ce mai aproape de titlu, dar nu se gândeşte prea mult la acest aspect.

Inter se pregăteşte pentru deplasarea de duminică, de pe terenul echipei lui Cesc Fabregas, Como, surpriza plăcută a acestui sezon din Serie A. Înaintea acestei partide, antrenorul român a discutat cu cei de la Sky Sport Italia despre provocările primului sezon pe banca nerazzurrilor.

Cristi Chivu: “Cred în adevărata mea forţă, adică în latura umană”

Chivu este mulţumit de faptul că a reuşit să fie el însuşi în acest sezon şi nu a fost nevoit să poarte o mască, fiind de părere că păstrara laturii umane a fost cea mai mare provocare.

“(n.r. Care a fost principala provocare?) Să încerc să fiu eu însumi. Am reușit, în ciuda posibilității de a purta acea mască pe care această lume ți-o oferă: am ales să am forța și curajul de a rămâne cine sunt și de a nu pierde latura mea umană. Din punct de vedere profesional, am progresat mult. Aş fi putut să port o mască, dar nu am făcut-o niciodată.

Cred că, din punct de vedere uman, de multe ori se uită lucruri care sunt mai importante decât cele profesionale. În timp, de-a lungul anilor, acest grup a consolidat ceva special, care ne permite să fim mai uniți, să oferim mai multă afecțiune decât ar crede unii”, a declarat Cristi Chivu, citat de fcinter1908.it.

Chivu nu este superstiţios şi nu consideră că sunt necesare promisiunile în acest moment. Antrenorul român lasă totul pe seama muncii şi este de părere că adevărata lui forţă este latura umană:

“Nu sunt superstițios și nu fac promisiuni dacă luăm titlul. Cred în munca mea, în ceea ce pot oferi și transmite. Cred în adevărata mea forță, adică în latura umană. Promisiunile solemne, în acest caz, nu sunt necesare”, a mai spus antrenorul lui Inter.

Pentru Inter urmează meciul de pe terenul lui Como, după care va juca acasă contra celor de la Cagliari. Pe 21 aprilie, pe Meazza va veni Como, de data aceasta în returul semifinalelor Cupei Italia. În tur, scorul a fost 0-0. În ultima etapă din Serie A, Inter a câştigat în stil mare meciul de pe teren propriu cu AS Roma, scor 5-2.

