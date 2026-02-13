Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce a spus Massimo Moratti despre Cristi Chivu, înainte de Derby d'Italia, Inter - Juventus - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Ce a spus Massimo Moratti despre Cristi Chivu, înainte de Derby d’Italia, Inter – Juventus

Ce a spus Massimo Moratti despre Cristi Chivu, înainte de Derby d’Italia, Inter – Juventus

Dan Roșu Publicat: 13 februarie 2026, 21:49

Comentarii
Ce a spus Massimo Moratti despre Cristi Chivu, înainte de Derby dItalia, Inter – Juventus

Massimo Moratti, în timpul unui interviu - Getty Images

Massimo Moratti l-a lăudat pe Cristi Chivu, înainte de Derby d’Italia. Inter – Juventus e va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi o ocazie pentru nerazzurri să facă un nou pas spre titlu, dar şi să câştige un prim duel în acest sezon împotriva unei echipe de top.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul preşedinte al Interului, ajuns la 80 de ani, este cel care îl aducea pe Chivu pe Meazza, în 2007. Moratti a fost şi el surprins de felul în care echipa a fost repusă de picioare de românul de 45 de ani, după un sezon terminat cu eşecuri dureroase în Serie A şi în finala Champions League.

Massimo Moratti l-a lăudat pe Cristi Chivu

Moratti s-a ferit însă să dea un pronostic: “Este dificil de spus cine va câștiga, e un derby. În acest moment, Inter mi se pare o echipă bine așezată, puternică și liniștită. Chivu a adus siguranță echipei, este mult mai bun decât mă așteptam.

El demonstrase deja că este un campion din punct de vedere al caracterului. Totuși, nu mă așteptam să transforme această calitate într-o capacitate de a gestiona grupul pe care îl are acum. Este pur și simplu foarte bun”, a spus Moratti, pentru Radio Italia.

Înainte de marele derby cu Juve, Inter e prima în clasament (58 puncte), cu 8 puncte peste Milan, după primele 24 de etape. Echipa lui Allegri are însă un meci restant cu Como. De cealaltă parte, bianconerii sunt pe 4, cu 46 de puncte.

Reclamă
Reclamă

Chivu, înainte de Inter – Juventus

“Juventus a crescut de la numirea lui Spalletti, echipa și-a stabilit o identitate într-o perioadă foarte scurtă. Vorbim despre o echipă care poate pune probleme oricui. În astfel de meciuri, tot timpul găsești ceva în plus din punct de vedere al motivației. E un meci important și global, pentru ce reprezintă cluburile. (n.r. cum sunt Barella și Calhanoglu?) Nu au nicio problemă, sunt disponibili.

(n. r. despre arbitraj) Este o poveste care a început în urmă cu foarte mulți ani. Voi vorbi despre acest aspect atunci când un antrenor va recunoaște că o decizie a fost în favoarea echipei sale. Oamenii se plâng de fiecare dată când există greșeli.

Problema fotbalului italian nu sunt arbitrii. Dacă Italia, spre exemplu, ratează calificarea la două Cupe Mondiale consecutive, nu arbitrii contează. Cu toții putem progresa. (n.r. ești îngrijorat de faptul că arbitrul unui astfel de meci ar putea fi părtinitor?) Nu văd fantome, sunt concentrat pe ceea ce fac jucătorii mei. Am fost ales să găsesc soluții, nu să mă plâng”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă, potrivit Tuttomercatoweb.

Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primăriiConsecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie moartă, după ce maşina electrică de 7.000 de euro a luat foc în Crângaşi. Soţul a fost salvat
Observator
ANIMAŢIE. Femeie moartă, după ce maşina electrică de 7.000 de euro a luat foc în Crângaşi. Soţul a fost salvat
Coșmar fără sfârșit pentru manelistul Florin Salam. Dosarul interlopilor care l-au ”amendat” cu 100.000 de euro, blocat la Curtea de Apel
Fanatik.ro
Coșmar fără sfârșit pentru manelistul Florin Salam. Dosarul interlopilor care l-au ”amendat” cu 100.000 de euro, blocat la Curtea de Apel
22:40
Nici petroliştii nu au înţeles nimic la faza golului anulat aiurea lui FC Argeş. Ce a spus Eugen Neagoe
22:33
“Nu mai vreau” Bogdan Andone, reacţie total surprinzătoare după ce Radu Petrescu i-a anulat incredibil un gol Argeşului!
22:30
VIDEOSanta Clara – Benfica 1-2. Echipa lui Jose Mourinho a egalat campioana la puncte
22:20
Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1
22:13
Dani Coman, un car de nervi după golul anulat incredibil de Radu Petrescu: “Bătuţi şi călcaţi în picioare”
22:01
Radu Petrescu, decizie incredibilă în Petrolul – FC Argeş! A anulat un gol perfect valabil!
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 5 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 6 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2