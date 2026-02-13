Ce a spus Massimo Moratti despre Cristi Chivu, înainte de Derby d'Italia, Inter - Juventus - Antena Sport

Massimo Moratti l-a lăudat pe Cristi Chivu, înainte de Derby d’Italia. Inter – Juventus e va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi o ocazie pentru nerazzurri să facă un nou pas spre titlu, dar şi să câştige un prim duel în acest sezon împotriva unei echipe de top.
Fostul preşedinte al Interului, ajuns la 80 de ani, este cel care îl aducea pe Chivu pe Meazza, în 2007. Moratti a fost şi el surprins de felul în care echipa a fost repusă de picioare de românul de 45 de ani, după un sezon terminat cu eşecuri dureroase în Serie A şi în finala Champions League.
Massimo Moratti l-a lăudat pe Cristi Chivu
Moratti s-a ferit însă să dea un pronostic: “Este dificil de spus cine va câștiga, e un derby. În acest moment, Inter mi se pare o echipă bine așezată, puternică și liniștită. Chivu a adus siguranță echipei, este mult mai bun decât mă așteptam.
El demonstrase deja că este un campion din punct de vedere al caracterului. Totuși, nu mă așteptam să transforme această calitate într-o capacitate de a gestiona grupul pe care îl are acum. Este pur și simplu foarte bun”, a spus Moratti, pentru Radio Italia.
Înainte de marele derby cu Juve, Inter e prima în clasament (58 puncte), cu 8 puncte peste Milan, după primele 24 de etape. Echipa lui Allegri are însă un meci restant cu Como. De cealaltă parte, bianconerii sunt pe 4, cu 46 de puncte.
Chivu, înainte de Inter – Juventus
“Juventus a crescut de la numirea lui Spalletti, echipa și-a stabilit o identitate într-o perioadă foarte scurtă. Vorbim despre o echipă care poate pune probleme oricui. În astfel de meciuri, tot timpul găsești ceva în plus din punct de vedere al motivației. E un meci important și global, pentru ce reprezintă cluburile. (n.r. cum sunt Barella și Calhanoglu?) Nu au nicio problemă, sunt disponibili.
(n. r. despre arbitraj) Este o poveste care a început în urmă cu foarte mulți ani. Voi vorbi despre acest aspect atunci când un antrenor va recunoaște că o decizie a fost în favoarea echipei sale. Oamenii se plâng de fiecare dată când există greșeli.
Problema fotbalului italian nu sunt arbitrii. Dacă Italia, spre exemplu, ratează calificarea la două Cupe Mondiale consecutive, nu arbitrii contează. Cu toții putem progresa. (n.r. ești îngrijorat de faptul că arbitrul unui astfel de meci ar putea fi părtinitor?) Nu văd fantome, sunt concentrat pe ceea ce fac jucătorii mei. Am fost ales să găsesc soluții, nu să mă plâng”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă, potrivit Tuttomercatoweb.
