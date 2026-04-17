Chivu a răbufnit și îi calcă pe urme lui Mourinho: „Pot fi multe lucruri, dar nu sunt prost!”

Ediţia de vineri a ziarului La Gazzetta dello Sport a făcut o comparaţie între Cristian Chivu şi Jose Mourinho după ultima conferinţă de presă a antrenorului lui Inter Milano, relatează site-ul Football Italia.
Titlul principal de pe prima pagină de vineri a fost “Special Chivu”, amintind de porecla lui Mourinho, “Special One”.
În timpul conferinţei de presă dinaintea meciului din Serie A împotriva lui Cagliari, Chivu le-a răspuns celor care s-au îndoit de el, în special celor care preziseseră că va fi demis la începutul sezonului, din cauza lipsei sale de experienţă.
“Pot fi multe lucruri, dar nu sunt prost”, a spus Chivu.
Mourinho folosise o expresie similară în timpul conferinţei sale de presă de prezentare la Inter, în 2008, spunând: “Nu sunt un Ťpirlať”, care este un termen de argou tipic milanez ce înseamnă “idiot” sau “prost”.
Cu siguranţă, Mourinho a avut o influenţă semnificativă asupra lui Chivu, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Fostul fundaş a jucat 59 de meciuri la Inter sub conducerea lui Mourinho, câştigând tripla în sezonul 2009-2010.
- Imagini incredibile în Italia. Gasperini a izbucnit în plâns la conferința de presă: „Nu sunt un om rău”
- Inter – Cagliari LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu se poate desprinde la 12 puncte în fruntea Serie A
- Cristi Chivu i-a luat apărarea jucătorului făcut praf în Italia: „Ar trebui lăudat”
- Cristi Chivu, discurs dur în Italia: “Pot fi orice, dar nu prost”. Întrebarea de la care a pornit totul
- Președintele lui Inter, anunț uriaș legat de Cristi Chivu: „Unul dintre cei mai buni antrenori din Europa”