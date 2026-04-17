Chivu a răbufnit și îi calcă pe urme lui Mourinho: „Pot fi multe lucruri, dar nu sunt prost!”

Ediţia de vineri a ziarului La Gazzetta dello Sport a făcut o comparaţie între Cristian Chivu şi Jose Mourinho după ultima conferinţă de presă a antrenorului lui Inter Milano, relatează site-ul Football Italia.

Titlul principal de pe prima pagină de vineri a fost “Special Chivu”, amintind de porecla lui Mourinho, “Special One”.

Chivu calcă pe urmele lui Mourinho

În timpul conferinţei de presă dinaintea meciului din Serie A împotriva lui Cagliari, Chivu le-a răspuns celor care s-au îndoit de el, în special celor care preziseseră că va fi demis la începutul sezonului, din cauza lipsei sale de experienţă.

“Pot fi multe lucruri, dar nu sunt prost”, a spus Chivu.

Mourinho folosise o expresie similară în timpul conferinţei sale de presă de prezentare la Inter, în 2008, spunând: “Nu sunt un Ťpirlať”, care este un termen de argou tipic milanez ce înseamnă “idiot” sau “prost”.