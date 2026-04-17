Home | Fotbal | Serie A | Chivu a răbufnit și îi calcă pe urme lui Mourinho: „Pot fi multe lucruri, dar nu sunt prost!”

Chivu a răbufnit și îi calcă pe urme lui Mourinho: „Pot fi multe lucruri, dar nu sunt prost!”

Sebastian Ujica Publicat: 17 aprilie 2026, 16:58

Comentarii
Cristi Chivu, în timpul unui meci / Getty Images

Ediţia de vineri a ziarului La Gazzetta dello Sport a făcut o comparaţie între Cristian Chivu şi Jose Mourinho după ultima conferinţă de presă a antrenorului lui Inter Milano, relatează site-ul Football Italia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Titlul principal de pe prima pagină de vineri a fost “Special Chivu”, amintind de porecla lui Mourinho, “Special One”.

Chivu calcă pe urmele lui Mourinho

În timpul conferinţei de presă dinaintea meciului din Serie A împotriva lui Cagliari, Chivu le-a răspuns celor care s-au îndoit de el, în special celor care preziseseră că va fi demis la începutul sezonului, din cauza lipsei sale de experienţă.

“Pot fi multe lucruri, dar nu sunt prost”, a spus Chivu.

Mourinho folosise o expresie similară în timpul conferinţei sale de presă de prezentare la Inter, în 2008, spunând: “Nu sunt un Ťpirlať”, care este un termen de argou tipic milanez ce înseamnă “idiot” sau “prost”.

Reclamă
Reclamă

Cu siguranţă, Mourinho a avut o influenţă semnificativă asupra lui Chivu, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Fostul fundaş a jucat 59 de meciuri la Inter sub conducerea lui Mourinho, câştigând tripla în sezonul 2009-2010.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
