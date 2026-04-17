Imagini incredibile în Italia. Gasperini a izbucnit în plâns la conferința de presă: „Nu sunt un om rău”

Situația la AS Roma este departe de a fi calmă. Iar conferința de presă de dinaintea meciului contra celor de la Atalanta a arătat că antrenorul Gian Piero Gasperini este la un pas să cedeze: „Nu sunt o persoană rea dacă am stat 9 ani la Bergamo și 8 la Genova”.

Gasperini a încheiat discursul în lacrimi când vorbea despre perioada petrecută la Atalanta.

Gasperini, în lacrimi la conferință

Tensiunea de la AS Roma a crescut pe fondul zvonurilor că Gasperini este într-un conflict deschis cu Claudio Ranieri și conducerea clubului. Iar Ranieri a pus paie pe foc când a declarat că Gasperini a fost doar a 4-a opțiune pentru club vara trecută, însă primii trei antrenori doriți au refuzat. Declarația lu Ranieri a fost primul subiect deschis la conferință de jurnaliști.

„A fost un interviu vineri în care Ranieri a spus niște lucruri care au creat o situație tensionată, iar pentru mine a fost o surpriză totală. Nu a existat niciodată un ton diferit între mine și el, nici în public, nici în privat. Nu mă așteptam la asta. În toți anii mei de carieră, nu am mai fost tratat în felul acesta. Din acel moment, am ales să nu mai comentez, tocmai ca să nu complic lucrurile pentru club, pentru echipă și pentru suporteri.

Avem un meci important mâine și încă suntem în cursa pentru Europa. Asta contează cu adevărat. Mi-aș dori să vorbim doar despre fotbal.