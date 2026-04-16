Home | AntenaPLAY | Al-Sadd – Vissel Kobe se joacă ACUM. Miza este calificarea în semifinalele Ligii Campionilor Asiei
LIVE VIDEO

Daniel Işvanca Publicat: 16 aprilie 2026, 20:00

Comentarii
Roberto Firmino / Profimedia

Al-Sadd – Vissel Kobe se joacă joi pentru calificarea în semifinalele Ligii Campionilor Asiei, iar jocul poate fi văzut pe AntenaPLAY, dar și LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida are loc pe Prince Abdullah al-Faisal Stadium din Jeddah, iar miza este prezența în careul de ași al competiției. Este primul meci direct între cele două formații.

Al-Sadd – Vissel Kobe 3-2

Min. 74 GOL! Ideguchi reduce din diferență.

Min. 65: GOL! Roberto Firmino marchează și el după câteva minute.

Min. 61: GOL! Mujica înscrie din pasa superbă a lui Firmino.

Reclamă
Reclamă

Min. 46: A început repriza a doua!

Final de primă repriză! 

Min. 24: GOL! Osako restabilește egalitatea.

"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
Reclamă

Min. 6: GOL! Mujica deschide scorul pentru gazde.

Min. 1: Start de meci!

  • Al-Sadd: Barsham – Miguel, Khoukhi, Saiss, Otavio – Camara, Claudinho – Soria, Firmino, Afif – Mujica.
  • Vissel Kobe: Maekawa – Sakai, Ideguchi, Yamakawa, Thuler – Muto, Ogihara, Goke – Nagato, Sasaki, Osako.

Al-Sadd și Vissel Kobe luptă pentru prezența în semifinalele Ligii Campionilor Asiei. Cele două formații nu s-au întâlnit niciodată într-un meci direct, dar miza acestei dispute este una uriașă.

Al-Sadd a câștigat de două ori această competiție în istoria sa. S-a întâmplat în anul 1989, dar și în 2011, când a învins în marea finală Jeonbuk Hyundai Motors.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A "furat" reţeta bunicii şi a transformat-o într-o afacere de un milion de dolari: "De acolo a început tot"
Observator
De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la echipa națională. Mircea Lucescu a avut un rol decisiv
Fanatik.ro
20:46

VideoJurnal Antena Sport | Rădoi dă înapoi
20:41

VideoJurnal Antena Sport | Comorile lui Lucescu
20:37

VideoJurnal Antena Sport | EURO, prima țintă pentru Hagi
20:31

Adrian Mutu i-a spus lui Victor Angelescu ce-i lipsește Rapidului: „Nu pot lua titlul așa”
20:04

Anunțul selecționerului Germaniei despre participarea lui Jamal Musiala la World Cup 2026
19:45

LIVE SCORECelta Vigo – Freiburg se joacă ACUM. Ionuț Radu, misiune infernală pentru calificarea în semifinalele Europa League
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 3 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor 4 Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia 5 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 6 Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor”
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”