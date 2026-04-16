Al-Sadd – Vissel Kobe se joacă ACUM. Miza este calificarea în semifinalele Ligii Campionilor Asiei

Al-Sadd – Vissel Kobe se joacă joi pentru calificarea în semifinalele Ligii Campionilor Asiei.
Partida are loc pe Prince Abdullah al-Faisal Stadium din Jeddah, iar miza este prezența în careul de ași al competiției. Este primul meci direct între cele două formații.
Al-Sadd – Vissel Kobe 3-2
Min. 74 GOL! Ideguchi reduce din diferență.
Min. 65: GOL! Roberto Firmino marchează și el după câteva minute.
Min. 61: GOL! Mujica înscrie din pasa superbă a lui Firmino.
Min. 46: A început repriza a doua!
Final de primă repriză!
Min. 24: GOL! Osako restabilește egalitatea.
Min. 6: GOL! Mujica deschide scorul pentru gazde.
Min. 1: Start de meci!
- Al-Sadd: Barsham – Miguel, Khoukhi, Saiss, Otavio – Camara, Claudinho – Soria, Firmino, Afif – Mujica.
- Vissel Kobe: Maekawa – Sakai, Ideguchi, Yamakawa, Thuler – Muto, Ogihara, Goke – Nagato, Sasaki, Osako.
Al-Sadd și Vissel Kobe luptă pentru prezența în semifinalele Ligii Campionilor Asiei. Cele două formații nu s-au întâlnit niciodată într-un meci direct, dar miza acestei dispute este una uriașă.
Al-Sadd a câștigat de două ori această competiție în istoria sa. S-a întâmplat în anul 1989, dar și în 2011, când a învins în marea finală Jeonbuk Hyundai Motors.
