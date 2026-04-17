„O relicvă” Echipa de cartier ajunsă în semifinale: fără bilete online, gazon deplorabil și stadion vechi

Cu românul Andrei Rațiu integralist, Rayo Vallecano a reușit cea mai mare performanță din istoria sa de aproape 102 ani. „Los Franjirrojos” s-au calificat în semifinalele UEFA Conference League, după ce au eliminat-o pe AEK Atena, scor 4-3 la general.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși reprezintă La Liga, unul dintre cele mai puternice și sănătoase campionate din Europa, succesul lui Rayo vine practic de nicăieri, în contextul în care trupa din Vallecas rămâne unul dintre ultimele cluburi de cartier de pe continent. Nu doar la propriu, ci și la figurat.

Vrei să o vezi pe Rayo? Stai la coadă pentru bilet!

Într-un fotbal devenit business în toată regula, Rayo Vallecano rămâne singura echipă din Spania care nu pune în vânzare bilete online! Ca să vezi pe viu un meci al echipei, trebuie să stai fizic la coadă la stadion, unul modest, de 14.700 de locuri, și să-ți cumperi tichetul de la casele de bilete.

Un sistem „old-school”, care menține aerul romantic al grupării din Vallecas. Potrivit oficialilor din Vallecas, clubul evită astfel revânzarea biletelor la suprapreț, astfel încât locuitorii din cartier să își poată permite să asiste la meciurile favoriților.

Echipa unuia dintre cele mai sărace cartiere din Spania

Vallecas, cartier de la periferia orașului Madrid, este una dintre cele mai sărace zone din toată Spania. În mare parte, cartierul este locuit de imigranți și de oameni din clasa muncitoare, fără putere financiară. Șomajul este ridicat, la fel și fenomenul „okupa”, cu oameni care ocupă ilegal locuințe și se instalează în ele.