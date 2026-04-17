„O relicvă” Echipa de cartier ajunsă în semifinale: fără bilete online, gazon deplorabil și stadion vechi

Cu românul Andrei Rațiu integralist, Rayo Vallecano a reușit cea mai mare performanță din istoria sa de aproape 102 ani. „Los Franjirrojos” s-au calificat în semifinalele UEFA Conference League, după ce au eliminat-o pe AEK Atena, scor 4-3 la general.
Deși reprezintă La Liga, unul dintre cele mai puternice și sănătoase campionate din Europa, succesul lui Rayo vine practic de nicăieri, în contextul în care trupa din Vallecas rămâne unul dintre ultimele cluburi de cartier de pe continent. Nu doar la propriu, ci și la figurat.
Vrei să o vezi pe Rayo? Stai la coadă pentru bilet!
Într-un fotbal devenit business în toată regula, Rayo Vallecano rămâne singura echipă din Spania care nu pune în vânzare bilete online! Ca să vezi pe viu un meci al echipei, trebuie să stai fizic la coadă la stadion, unul modest, de 14.700 de locuri, și să-ți cumperi tichetul de la casele de bilete.
Un sistem „old-school”, care menține aerul romantic al grupării din Vallecas. Potrivit oficialilor din Vallecas, clubul evită astfel revânzarea biletelor la suprapreț, astfel încât locuitorii din cartier să își poată permite să asiste la meciurile favoriților.
Echipa unuia dintre cele mai sărace cartiere din Spania
Vallecas, cartier de la periferia orașului Madrid, este una dintre cele mai sărace zone din toată Spania. În mare parte, cartierul este locuit de imigranți și de oameni din clasa muncitoare, fără putere financiară. Șomajul este ridicat, la fel și fenomenul „okupa”, cu oameni care ocupă ilegal locuințe și se instalează în ele.
Suporterii lui Rayo sunt, în general, persoane care se identifică atât cu cartierul, cât și cu politicile de stânga. Totodată, fanii creează o atmosferă demnă de marile derby-uri din America de Sud. „Dacă îți dorești să simți atmosfera din America de Sud și nu ai bani suficienți să călătorești până acolo, Rayo e cel mai bun loc din Europa unde o poți trăi”, scria jurnalistul Robbie Dune, într-o carte dedicată clubului din Vallecas.
Gazonul de pe stadionul din Vallecas, „coteț de găini”
Una dintre problemele arzătoare ale lui Rayo o reprezintă starea deplorabilă a gazonului de pe propria arenă. La prima manșă din sferturi, când spaniolii au trecut de AEK Atena cu 3-0, grecii au rămas șocați de teren. „Un coteț de găini”, l-a numit patronul grupării din Atena. De-a lungul timpului, inclusiv jucătorii lui Rayo s-au plâns de condițiile precare, de lipsa apei calde la dușuri și a curățeniei! „Mi-e rușine că avem un asemenea gazon, nu-i demn de Primera”, declara însuși antrenorul echipei, Iñigo Pérez, în ianuarie.
De altfel, pe 7 februarie, La Liga a suspendat meciul dintre Rayo și Oviedo, din cauza stării proaste a terenului din Vallecas. Decizia a fost luată pentru a „garanta siguranța jucătorilor”, după ce s-a stabilit că gazonul nu îndeplinește condițiile minime necesare pentru a găzdui un meci.
Vestiarele, criticate de oaspeți: „Relicvă a trecutului!”
Terenul stadionului se prezintă groaznic, dar nici celelalte instalații ale clubului nu funcționează grozav. În vară, terenurile de antrenament ale lui Rayo au fost infestate cu ciuperci, așa că pregătirea echipei a avut de suferit!
Și vestiarele au rămas înțepenite în timp. În toamnă, când Rayo a învins-o pe Lech Poznan cu 3-2 în grupa de Conference League, polonezii au postat un clip din vestiar. Nu aveau lumină suficientă, mobilierul era complet depășit, iar prosoapele vechi. „O relicvă a trecutului”, au descris cei de la Lech Poznan vestiarul din Vallecas. De altfel, nemulțumiți de infrastructură deteriorată a clubului, fanii lui Rayo se războiesc cu patronul Raúl Martín Presa.
• De-a lungul anilor, Rayo a fost numită „echipă yo-yo”, pentru că a pendulat între divizii. Are 23 de sezoane în La Liga și 38 în Segunda División.
• 8 este cea mai bună poziție pe care Rayo a încheiat campionatul Spaniei. S-a întâmplat în două rânduri: în 2013 și în stagiunea precedentă.
• 11 milioane de euro e cea mai mare sumă plătită de cei din Vallecas pe un jucător: Raúl de Tomás, adus în 2022 de la Espanyol.
