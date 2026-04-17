„O relicvă” Echipa de cartier ajunsă în semifinale: fără bilete online, gazon deplorabil și stadion vechi

Ionuţ Axinescu Publicat: 17 aprilie 2026, 17:35

Rayo Vallecano s-a calificat în semifinalele Conference League

Cu românul Andrei Rațiu integralist, Rayo Vallecano a reușit cea mai mare performanță din istoria sa de aproape 102 ani. „Los Franjirrojos” s-au calificat în semifinalele UEFA Conference League, după ce au eliminat-o pe AEK Atena, scor 4-3 la general.

Deși reprezintă La Liga, unul dintre cele mai puternice și sănătoase campionate din Europa, succesul lui Rayo vine practic de nicăieri, în contextul în care trupa din Vallecas rămâne unul dintre ultimele cluburi de cartier de pe continent. Nu doar la propriu, ci și la figurat.

Vrei să o vezi pe Rayo? Stai la coadă pentru bilet!

Într-un fotbal devenit business în toată regula, Rayo Vallecano rămâne singura echipă din Spania care nu pune în vânzare bilete online! Ca să vezi pe viu un meci al echipei, trebuie să stai fizic la coadă la stadion, unul modest, de 14.700 de locuri, și să-ți cumperi tichetul de la casele de bilete.

Un sistem „old-school”, care menține aerul romantic al grupării din Vallecas. Potrivit oficialilor din Vallecas, clubul evită astfel revânzarea biletelor la suprapreț, astfel încât locuitorii din cartier să își poată permite să asiste la meciurile favoriților.

Echipa unuia dintre cele mai sărace cartiere din Spania

Vallecas, cartier de la periferia orașului Madrid, este una dintre cele mai sărace zone din toată Spania. În mare parte, cartierul este locuit de imigranți și de oameni din clasa muncitoare, fără putere financiară. Șomajul este ridicat, la fel și fenomenul „okupa”, cu oameni care ocupă ilegal locuințe și se instalează în ele.

Suporterii lui Rayo sunt, în general, persoane care se identifică atât cu cartierul, cât și cu politicile de stânga. Totodată, fanii creează o atmosferă demnă de marile derby-uri din America de Sud. „Dacă îți dorești să simți atmosfera din America de Sud și nu ai bani suficienți să călătorești până acolo, Rayo e cel mai bun loc din Europa unde o poți trăi”, scria jurnalistul Robbie Dune, într-o carte dedicată clubului din Vallecas.

Gazonul de pe stadionul din Vallecas, „coteț de găini”

Una dintre problemele arzătoare ale lui Rayo o reprezintă starea deplorabilă a gazonului de pe propria arenă. La prima manșă din sferturi, când spaniolii au trecut de AEK Atena cu 3-0, grecii au rămas șocați de teren. „Un coteț de găini”, l-a numit patronul grupării din Atena. De-a lungul timpului, inclusiv jucătorii lui Rayo s-au plâns de condițiile precare, de lipsa apei calde la dușuri și a curățeniei! „Mi-e rușine că avem un asemenea gazon, nu-i demn de Primera”, declara însuși antrenorul echipei, Iñigo Pérez, în ianuarie.

De altfel, pe 7 februarie, La Liga a suspendat meciul dintre Rayo și Oviedo, din cauza stării proaste a terenului din Vallecas. Decizia a fost luată pentru a „garanta siguranța jucătorilor”, după ce s-a stabilit că gazonul nu îndeplinește condițiile minime necesare pentru a găzdui un meci.

De ce un oraş întreg a fost ingropat în betonDe ce un oraş întreg a fost ingropat în beton
Vestiarele, criticate de oaspeți: „Relicvă a trecutului!”

Terenul stadionului se prezintă groaznic, dar nici celelalte instalații ale clubului nu funcționează grozav. În vară, terenurile de antrenament ale lui Rayo au fost infestate cu ciuperci, așa că pregătirea echipei a avut de suferit!

Și vestiarele au rămas înțepenite în timp. În toamnă, când Rayo a învins-o pe Lech Poznan cu 3-2 în grupa de Conference League, polonezii au postat un clip din vestiar. Nu aveau lumină suficientă, mobilierul era complet depășit, iar prosoapele vechi. „O relicvă a trecutului”, au descris cei de la Lech Poznan vestiarul din Vallecas. De altfel, nemulțumiți de infrastructură deteriorată a clubului, fanii lui Rayo se războiesc cu patronul Raúl Martín Presa.

• De-a lungul anilor, Rayo a fost numită „echipă yo-yo”, pentru că a pendulat între divizii. Are 23 de sezoane în La Liga și 38 în Segunda División.
• 8 este cea mai bună poziție pe care Rayo a încheiat campionatul Spaniei. S-a întâmplat în două rânduri: în 2013 și în stagiunea precedentă.
• 11 milioane de euro e cea mai mare sumă plătită de cei din Vallecas pe un jucător: Raúl de Tomás, adus în 2022 de la Espanyol.

Cum privesc unii fani din blocuri meciurile lui Rayo / Profimedia
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Citește și:
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Observator
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
Fanatik.ro
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
17:23

Barcelona transferă atacant de la Atletico Madrid! Veste proastă pentru Robert Lewandowski
17:04

FotoTranzacție istorică: clubul din afara Europei care s-a vândut pentru 261 de milioane de dolari
17:01

Prima plecare de la FRF şi echipa naţională a fost anunţată. “Sunt liber de contract”
16:58

Selecționerul României a analizat adversarele de la Campionatul European! Care este obiectivul real al tricolorelor
16:58

Chivu a răbufnit și îi calcă pe urme lui Mourinho: „Pot fi multe lucruri, dar nu sunt prost!”
16:46

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 aprilie
Vezi toate știrile
1 Surpriză de proporţii pregătită de Florentino Perez! Antrenorul care a câştigat trofee cu Lionel Messi, dorit de Real Madrid 2 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 3 Nicăieri ca la ei: jumătate de campionat se bate la titlu! Favorita și echipa care a investit 23 de milioane €, la retrogradare 4 Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3! 5 Ce i-a putut spune Arda Guler arbitrului Slavko Vincic după finalul nebun de la Munchen. A fost eliminat direct 6 Doliu în fotbalul mondial! Alexander Manninger a murit la 48 de ani
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”