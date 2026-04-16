Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu i-a luat apărarea jucătorului făcut praf în Italia: „Ar trebui lăudat”

Viviana Moraru Publicat: 16 aprilie 2026, 22:33

Comentarii
Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Fundaşul Alessandro Bastoni “ar trebui lăudat ca om”, a declarat antrenorul lui Inter Milano, Cristian Chivu, care a menţionat că jucătorul său va rata, din cauza unei probleme la gleznă, meciul de vineri cu Cagliari din Serie A, conform Football Italia.

Chivu a confirmat absenţa fundaşului italian în cadrul unei conferinţe de presă de joi.

“Ar trebui lăudat ca om, în ciuda dificultăţilor fizice şi mentale. S-a implicat din plin şi merită felicitări”, a declarat antrenorul nerazzurrilor.

Ar trebui să fim mândri de ceea ce a făcut. Are o problemă fizică; glezna lui nu este foarte bine. S-a antrenat foarte puţin în ultima lună şi nu este complet apt. Îi mulţumim pentru disponibilitate, dar nu se simte bine acum. Nu va fi în lot mâine. Va rămâne în repaos pentru recuperare.”

Bastoni a fost criticat de o parte a presei şi de suporterii adversarilor lui Inter în ultimele luni, în urma unui incident care a avut loc în meciul Inter – Juventus din februarie, precum şi a cartonaşului roşu primit la sfârşitul lunii martie în finala barajului pentru Cupa Mondială 2026, când Italia a fost eliminată de Bosnia-Herţegovina.

Petar Sucic va efectua vineri o suspendare de un meci împotriva lui Cagliari, în timp ce Yann Bisseck şi Lautaro Martinez sunt accidentaţi.

Bisseck a lucrat deja pe teren. Conform calendarului preconizat, Lauti este pe drumul cel bun. Săptămâna viitoare, se va întoarce pe teren pentru a face puţin mai mult decât face în prezent. Bisseck ar trebui să revină în două zile, Lautaro în şapte sau opt. Se simte mai bine”, a spus Chivu.

Inter este lider în Serie A, cu un avans de nouă puncte faţă de Napoli, clasată pe locul doi. Săptămâna viitoare, echipa va primi vizita lui Como în manşa secundă a semifinalelor Cupei Italiei.

“Trebuie să fim mândri de ceea ce am făcut şi să păstrăm acelaşi spirit. Trebuie să încercăm să fim cea mai bună versiune a noastră şi să adăugăm încă trei puncte pe tabelă”, a continuat Chivu.

“Am încercat întotdeauna să ne facem jocul pe teren. Important este să fim pregătiţi mental şi fizic şi să ne adaptăm la ceea ce oferă adversarul. Am avut suişuri şi coborâşuri. Ne-am descurcat foarte bine în unele meciuri şi nu atât de bine în altele din cauza lipsei de energie şi a absenţei jucătorilor care ar fi schimbat soarta întâlnirii.”

Chivu a fost pe prima pagină a presei după victoria din Serie A împotriva lui Como de săptămâna trecută, părând să-şi ironizeze rivalii în cursa pentru Scudetto, spunând că principalul obiectiv al lui Inter este calificarea în Liga Campionilor.

“Prea multe lucruri sunt luate prea în serios”, a afirmat el. “Multe lucruri sunt distorsionate de prietenie şi de datoria de a apăra o parte sau alta. Unii oameni au luat-o prea în serios. Trebuie să înţelegeţi. Fotbalul este un joc; ar trebui tratat ca atare. Există echipe care încearcă să câştige, însă doar una câştigă. Nu ar trebui să vă simţiţi rău dacă prietenul sau echipa favorită nu câştigă”, a adăugat Chivu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


