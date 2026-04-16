Cristi Chivu i-a luat apărarea jucătorului făcut praf în Italia: „Ar trebui lăudat”

“Trebuie să fim mândri de ceea ce am făcut şi să păstrăm acelaşi spirit. Trebuie să încercăm să fim cea mai bună versiune a noastră şi să adăugăm încă trei puncte pe tabelă”, a continuat Chivu.

“Am încercat întotdeauna să ne facem jocul pe teren. Important este să fim pregătiţi mental şi fizic şi să ne adaptăm la ceea ce oferă adversarul. Am avut suişuri şi coborâşuri. Ne-am descurcat foarte bine în unele meciuri şi nu atât de bine în altele din cauza lipsei de energie şi a absenţei jucătorilor care ar fi schimbat soarta întâlnirii.”

Chivu a fost pe prima pagină a presei după victoria din Serie A împotriva lui Como de săptămâna trecută, părând să-şi ironizeze rivalii în cursa pentru Scudetto, spunând că principalul obiectiv al lui Inter este calificarea în Liga Campionilor.

“Prea multe lucruri sunt luate prea în serios”, a afirmat el. “Multe lucruri sunt distorsionate de prietenie şi de datoria de a apăra o parte sau alta. Unii oameni au luat-o prea în serios. Trebuie să înţelegeţi. Fotbalul este un joc; ar trebui tratat ca atare. Există echipe care încearcă să câştige, însă doar una câştigă. Nu ar trebui să vă simţiţi rău dacă prietenul sau echipa favorită nu câştigă”, a adăugat Chivu.