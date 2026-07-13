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Cristi Chivu, anunţ surprinzător despre jucătorul dat ca şi plecat de la Inter: “E al nostru, îl vom vedea la lucru”

Bogdan Stănescu Publicat: 13 iulie 2026, 20:00

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Cristi Chivu, anunţ surprinzător despre jucătorul dat ca şi plecat de la Inter: E al nostru, îl vom vedea la lucru

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia Images

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Inter Milano “nu se teme de nimeni” în Serie A sau Europa, a insistat antrenorul român Cristian Chivu, care este hotărât să facă tabula rasa după ce echipa a realizat eventul în sezonul trecut, scrie site-ul Football Italia.

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Sezonul trecut a fost prima campanie completă a lui Chivu în Serie A, pe care a încheiat-o câștigând Scudetto și Cupa Italiei, așa că acum există presiunea de a continua acel început extraordinar.

Cristi Chivu, înainte de noul sezon: “Nu ne temem de nimeni”

Antrenamentele de dinaintea noului sezon încep luni la baza de la Appiano Gentile, motiv pentru care antrenorul a susținut o conferință de presă alături de președintele clubului Inter, Beppe Marotta.

“Cel mai important lucru în acest moment este motivația, deoarece ambiția și ceea ce ne dorim să realizăm în continuare nu sunt niciodată suficiente. A fost un sezon reușit, dar nu vrem să ne oprim aici”, a declarat Chivu.

“Am deja 50 de meciuri la activ, nu mai sunt doar 13. Voi da totul, vrem să fim competitivi pe toate planurile și avem ambiția de a obține rezultate și mai bune decât sezonul trecut”, a adăugat el.

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Inter își întinerește lotul și s-a despărțit de veterani precum Yann Sommer, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi și Denzel Dumfries.

“Am pierdut jucători care au scris istorie aici și vrem să le mulțumim. Avem un mix de tinerețe și experiență, iar lotul nostru este competitiv. Vrem să dăm dovadă de intensitate și curaj, fără să ne plângem”, a afirmat Chivu.

“Nu am nimic de demonstrat, decât poate mie însumi”

În timp ce anul trecut mulți antrenori insistau că obiectivul era clasarea în primele patru locuri, Chivu s-a remarcat prin faptul că nu și-a ascuns niciodată ambiția profundă de a câștiga Scudetto.

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El adoptă o abordare similară și de această dată, Inter intrând în competiție din postura de campioană en-titre a Italiei.

“Nu ne temem de nimeni”, a asigurat antrenorul milanezilor.

“Nu am nimic de demonstrat, decât poate mie însumi. Am în continuare multe responsabilități, îndoieli și datorii față de acești băieți. Chiar dacă am câștigat două trofee sezonul trecut, o luăm mereu de la zero”, a continuat el.

Inter a excelat pe plan intern, dar nu ajuns departe în Liga Campionilor, fiind eliminată în plau-off-ul pentru optimile de finală.

“Nu poți avea totul în viață. Noi am greșit în două meciuri, dar rețin aspectele pozitive ale acestei experiențe. Am pierdut în ultima secundă atât în fața lui Atletico Madrid, cât și a lui Liverpool. Mi-am asumat responsabilitatea pentru greșelile mele din faza eliminatorie, însă, per total, am jucat de la egal la egal cu toată lumea. Mi-aș dori să dăm dovadă de mai mult curaj, să fim mai hotărâți și să luptăm pentru victorie, fără să ne culcăm pe o ureche. Putem fi oricând cea mai bună versiune a noastră. Nu mă gândesc la ce am câștigat, ci la ce trebuie să facem”, a spus românul.

Cristi Chivu, anunţ suprinzător despre Pavard. Era dat de presă ca şi plecat de la Inter, dar antrenorul român vrea să îl vadă “la lucru”

În ceea ce privește piața transferurilor, Chivu a oferit detalii despre situația lui Benjamin Pavard, după împrumutul său nefericit la Olympique Marseille.

“Este jucătorul nostru, cu toții știm ce alegeri a făcut anul trecut. Acum a revenit, îl vom vedea la lucru și apoi vom lua o decizie”, a precizat Chivu.

Căutarea unui înlocuitor pentru Dumfries a fost anevoioasă: mai întâi, Chelsea a obținut semnătura lui Marco Palestra, iar ulterior Anan Khalaili nu a trecut vizita medicală, ceea ce a dus la eșecul transferului de la Union Saint-Gilloise.

În schimb, Chivu a dezvăluit că are un plan ingenios pentru a-și revitaliza echipa.

“Am o idee trăsnită: să-l folosesc pe Andy Diouf ca fundaș lateral ofensiv. Uneori, în timpul meciurilor, chiar dă dovadă de curajul necesar pentru a-și depăși adversarii. A schimbat soarta unor partide în acest fel, de exemplu împotriva celor de la Como. Vor exista meciuri în care va fi folosit la mijlocul terenului, dar îmi place ca fundaș lateral ofensiv. Are caracteristici care ne lipsesc”, a spus tehnicianul.

 

Sursa: Agerpres

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