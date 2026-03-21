„Chivu nu poate fi viitorul lui Inter!” Antrenorul român, în mijlocul unei dezbateri aprinse

Inter Milano este aproape de titlul cu numărul 21, primul cu Cristi Chivu pe bancă. Are 6 puncte peste Napoli cu un meci mai puțin disputat și 8 peste AC Milan, cu 9 etape înainte de final. Deși a fost elogiat de presa italiană, Cristi Chivu continuă să fie în centrul unei dezbateri puternice: are suficientă experiență să antreneze un club ca Inter?

De ce este criticat Chivu?

Aceasta a fost una dintre temele discuției de la podcastul Numer1 produs de Dopcast unde au fost invitați Michele Criscitiello, directorul televiziunii SportItalia, și un cunoscut jurnalist de opinie politică și socială, Giuseppe Cruciani.

„Eu am fost și sunt împotriva ideii ca marile echipe precum Inter, Milan, Juve sau Napoli să aducă antrenori cu doar 13 meciuri în Serie A. Inter este gestionată foarte prost din cauza lipsei de experiență a lui Chivu. Dacă îl iei pe Chivu ca soluție temporară, pentru mine e ok, dar dacă te gândești să construiești viitorul Interului cu el pentru următorii trei ani, atunci dai greș și faci o mare eroare. Apoi, dacă va câștiga titlul, îl câștigă și e mereu complicat să câștigi: îi vom spune bravo. Dar să afirmi că a făcut o treabă extraordinară este complet greșit și ne îndepărtăm de realitate. Așadar, dacă greșesc, o spun, dar rămân convins că Cristian Chivu nu poate fi antrenorul proiectului de viitor al lui Inter, capabil să câștige și să fie competitiv atât în Italia, cât și în Europa” și-a început Criscitiello teza împotriva lui Chivu.

Eliminarea din Champions League, un motiv pentru critici

Cruciani nu a fost de acord cu ceea ce a spus Criscitiello. „Îți contest două lucruri. Există multe exemple de antrenori care nu antrenaseră în Serie A și care au devenit apoi mari antrenori, cărora li s-au încredințat echipe mari. Sunt multe exemple, chiar dacă nu le am acum la îndemână. Sacchi, Capello. Sunt multe exemple și în străinătate. Trăim într-o lume interconectată în care totul merge împreună. Maresca la Chelsea, Kompany la Bayern München. Nu putem să ne limităm doar la Italia”

„Fotbalul de azi s-a schimbat. Fotbalul italian e o altă bestie, nu te uita la ce e în străinătate. Dă-mi trei exemple din Italia” a venit replica lui Criscitiello.