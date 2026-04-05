Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific

Interul lui Cristi Chivu a obţinut o victorie uriaşă, 5-2, cu Roma, în etapa a 31-a din Serie A. În urma acestui meci, Interul lui Cristi Chivu s-a distanţat la 9 puncte de locul 2, ocupat de AC Milan. Milan va juca mâine seară, de la 21:45, cu Napoli.
Nerazzurrii au încheiat seria negativă de trei meciuri fără victorie, în care adunaseră doar două puncte. Inter e acum la 9 puncte de marea rivală AC Milan şi la 10 de campioana Napoli.
Inter – Roma 5-2! Victorie uriaşă pentru Cristi Chivu
Min. 90+3: Fluier final! Victorie mare pentru Interul lui Cristi Chivu
Min. 70: Inter – Roma 5-2. Pellegrini a mai redus din handicap pentru Roma
Min. 63: Inter – Roma 5-1. Nicolo Barella şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor. Scorul capătă proporţii pe Meazza.
Min. 55: Inter – Roma 4-1. Marcus Thuram înscrie şi el. Echipa lui Chivu face spectacol la Milano.
Min. 52: Inter – Roma 3-1. Lautaro Martinez a realizat dubla. Inter îşi măreşte avantajul.
Min. 45+2: Inter – Roma 2-1. Calhanoglu a adus-o în avantaj pe Inter chiar înainte de pauză cu un şut fabulos, de la aproximativ 30 de metri.
Min. 41: Inter – Roma 1-1. Ginaluca Mancini a restabilit egalitatea.
Min. 13: Lautaro Martinez a avut şansa de a face dubla, dar şutul său din interiorul careului a fost prins de portarul oaspeţilor.
Min. 2: Inter – Roma 1-0. Lautaro Martinez a deschis scorul. Argentinianul a avut nevoie de doar două minute pentru a marca. Început perfect pentru echipa lui Chivu din pasa lui Thuram.
Min. 1: A început meciul.
- Inter (3-5-2): Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Lautaro Martinez. Rezerve: Bonny, Cocchi, Darmian, De Vrij, Di Gennaro, Diouf, Esposito, Frattesi, Luis Enrique, J. Martinez, Mkhitaryan, Sucic. Antrenor: Cristi Chivu
- AS Roma (3-4-3): Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Rensch, Cristante, Pisilli, Celik – Soule, Malen, Pellegrini. Rezerve: Angelino, De Marzi, El Aynaoui, El Shaarawy, Ghilardi, Gollini, Tsimikas, Vaz, Venturino, Zaragoza, Ziolkowski. Antrenor: Gian Piero Gasperini
O victorie împotriva Romei ar reprezenta cel mai probabil aproprierea de un nou Scudetto, mai ales dacă ţinem cont că Napoli şi Milan se vor duela şi ele în această rundă, luni, de la 21:45.
De cealaltă parte, romanii au şi ei o miză mare pentru derby-ul de duminică. Echipa lui Gian Piero Gasperini e pe locul 6, la 3 puncte de poziţia a patra, ultima care duce în Champions League în sezonul viitor, una ocupată de surpriza Como.
Inter a câştigat cinci dintre ultimele şase meciuri contra Romei în Serie A. Aici includem şi meciul din tur, atunci când echipa lui Chivu s-a impus pe Olimpico, 1-0, după golul marcat de Bonny.
Revine Lautaro Martinez
Chivu a avut parte de o veste bună înainte de meciul cu Roma! Lautaro Martinez a revenit la antrenamentele echipei, după întinderea musculară suferită în Champions League, cu Bodo/Glimt, la jumătatea lunii februarie.
Campionul mondial argentinian a ratat ultimele șase meciuri ale lui Inter în toate competițiile, serie în care elevii lui Chivu au obținut o singură victorie.
Un alt jucător pe care Chivu se va putea baza la meciul cu AS Roma este atacantul Marcus Thuram, autorul unuia dintre golurile selecționatei Franței în amicalul cu Columbia (scor 3-1), disputat duminică în Statele Unite.
Inter – Roma | Echipele probabile
Inter (3-5-2): Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Martinez
Roma (3-4-2-1): Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas – Soule, Pellegrini – Malen
