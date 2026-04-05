Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific

Dan Roșu Publicat: 5 aprilie 2026, 23:35

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific

Cristi Chivu şi Lautaro Martinez - Profimedia Images

Interul lui Cristi Chivu a obţinut o victorie uriaşă, 5-2, cu Roma, în etapa a 31-a din Serie A. În urma acestui meci, Interul lui Cristi Chivu s-a distanţat la 9 puncte de locul 2, ocupat de AC Milan. Milan va juca mâine seară, de la 21:45, cu Napoli.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nerazzurrii au încheiat seria negativă de trei meciuri fără victorie, în care adunaseră doar două puncte. Inter e acum la 9 puncte de marea rivală AC Milan şi la 10 de campioana Napoli.

Inter – Roma 5-2! Victorie uriaşă pentru Cristi Chivu

Min. 90+3: Fluier final! Victorie mare pentru Interul lui Cristi Chivu

Min. 70: Inter – Roma 5-2. Pellegrini a mai redus din handicap pentru Roma

Min. 63: Inter – Roma 5-1. Nicolo Barella şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor. Scorul capătă proporţii pe Meazza.

Reclamă
Reclamă

Min. 55: Inter – Roma 4-1. Marcus Thuram înscrie şi el. Echipa lui Chivu face spectacol la Milano.

Min. 52: Inter – Roma 3-1. Lautaro Martinez a realizat dubla. Inter îşi măreşte avantajul.

Min. 45+2: Inter – Roma 2-1. Calhanoglu a adus-o în avantaj pe Inter chiar înainte de pauză cu un şut fabulos, de la aproximativ 30 de metri.

Reclamă

Min. 41: Inter – Roma 1-1. Ginaluca Mancini a restabilit egalitatea.

Min. 13: Lautaro Martinez a avut şansa de a face dubla, dar şutul său din interiorul careului a fost prins de portarul oaspeţilor.

Min. 2: Inter – Roma 1-0. Lautaro Martinez a deschis scorul. Argentinianul a avut nevoie de doar două minute pentru a marca. Început perfect pentru echipa lui Chivu din pasa lui Thuram.

Min. 1: A început meciul.

  • Inter (3-5-2): Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Lautaro Martinez. Rezerve: Bonny, Cocchi, Darmian, De Vrij, Di Gennaro, Diouf, Esposito, Frattesi, Luis Enrique, J. Martinez, Mkhitaryan, Sucic. Antrenor: Cristi Chivu
  • AS Roma (3-4-3): Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Rensch, Cristante, Pisilli, Celik – Soule, Malen, Pellegrini. Rezerve: Angelino, De Marzi, El Aynaoui, El Shaarawy, Ghilardi, Gollini, Tsimikas, Vaz, Venturino, Zaragoza, Ziolkowski. Antrenor: Gian Piero Gasperini

O victorie împotriva Romei ar reprezenta cel mai probabil aproprierea de un nou Scudetto, mai ales dacă ţinem cont că Napoli şi Milan se vor duela şi ele în această rundă, luni, de la 21:45.

De cealaltă parte, romanii au şi ei o miză mare pentru derby-ul de duminică. Echipa lui Gian Piero Gasperini e pe locul 6, la 3 puncte de poziţia a patra, ultima care duce în Champions League în sezonul viitor, una ocupată de surpriza Como.

Inter a câştigat cinci dintre ultimele şase meciuri contra Romei în Serie A. Aici includem şi meciul din tur, atunci când echipa lui Chivu s-a impus pe Olimpico, 1-0, după golul marcat de Bonny.

Revine Lautaro Martinez

Chivu a avut parte de o veste bună înainte de meciul cu Roma! Lautaro Martinez a revenit la antrenamentele echipei, după întinderea musculară suferită în Champions League, cu Bodo/Glimt, la jumătatea lunii februarie.

Campionul mondial argentinian a ratat ultimele șase meciuri ale lui Inter în toate competițiile, serie în care elevii lui Chivu au obținut o singură victorie.

Un alt jucător pe care Chivu se va putea baza la meciul cu AS Roma este atacantul Marcus Thuram, autorul unuia dintre golurile selecționatei Franței în amicalul cu Columbia (scor 3-1), disputat duminică în Statele Unite.

Inter – Roma | Echipele probabile

Inter (3-5-2): Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Martinez

Roma (3-4-2-1): Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas – Soule, Pellegrini – Malen

Reclamă
