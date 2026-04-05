Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific

Min. 41: Inter – Roma 1-1. Ginaluca Mancini a restabilit egalitatea.

Min. 13: Lautaro Martinez a avut şansa de a face dubla, dar şutul său din interiorul careului a fost prins de portarul oaspeţilor.

Min. 2: Inter – Roma 1-0. Lautaro Martinez a deschis scorul. Argentinianul a avut nevoie de doar două minute pentru a marca. Început perfect pentru echipa lui Chivu din pasa lui Thuram.

Min. 1: A început meciul.

Inter (3-5-2) : Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Lautaro Martinez. Rezerve : Bonny, Cocchi, Darmian, De Vrij, Di Gennaro, Diouf, Esposito, Frattesi, Luis Enrique, J. Martinez, Mkhitaryan, Sucic. Antrenor : Cristi Chivu

AS Roma (3-4-3): Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Rensch, Cristante, Pisilli, Celik – Soule, Malen, Pellegrini. Rezerve: Angelino, De Marzi, El Aynaoui, El Shaarawy, Ghilardi, Gollini, Tsimikas, Vaz, Venturino, Zaragoza, Ziolkowski. Antrenor: Gian Piero Gasperini

O victorie împotriva Romei ar reprezenta cel mai probabil aproprierea de un nou Scudetto, mai ales dacă ţinem cont că Napoli şi Milan se vor duela şi ele în această rundă, luni, de la 21:45.

De cealaltă parte, romanii au şi ei o miză mare pentru derby-ul de duminică. Echipa lui Gian Piero Gasperini e pe locul 6, la 3 puncte de poziţia a patra, ultima care duce în Champions League în sezonul viitor, una ocupată de surpriza Como.

Inter a câştigat cinci dintre ultimele şase meciuri contra Romei în Serie A. Aici includem şi meciul din tur, atunci când echipa lui Chivu s-a impus pe Olimpico, 1-0, după golul marcat de Bonny.

Revine Lautaro Martinez

Chivu a avut parte de o veste bună înainte de meciul cu Roma! Lautaro Martinez a revenit la antrenamentele echipei, după întinderea musculară suferită în Champions League, cu Bodo/Glimt, la jumătatea lunii februarie.

Campionul mondial argentinian a ratat ultimele șase meciuri ale lui Inter în toate competițiile, serie în care elevii lui Chivu au obținut o singură victorie.

Un alt jucător pe care Chivu se va putea baza la meciul cu AS Roma este atacantul Marcus Thuram, autorul unuia dintre golurile selecționatei Franței în amicalul cu Columbia (scor 3-1), disputat duminică în Statele Unite.

Inter (3-5-2): Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Martinez

Roma (3-4-2-1): Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas – Soule, Pellegrini – Malen