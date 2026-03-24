Cristi Chivu a primit un “vot de încredere” în lupta pentru titlul din Italia: “Nu faci asta din noroc”

Inter nu a mai câștigat niciun meci în campionat în ultimele trei etape, însă formația antrenată de Cristi Chivu e în continuare văzută favorită în lupta pentru titlu de Lucio, fostul coleg al românului. Fotbalistul brazilian care a evoluat pe postul de fundaș îl vede capabil pe antrenorul de 45 de ani să gestioneze pasa proastă prin care trec “nerazzurrii”.

Inter le-a permis rivalelor AC Milan și Napoli să se apropie de ea în lupta pentru titlu după ultimele trei etape din Serie A. După ce a pierdut derby-ul cu rivala din oraș, formația lui Cristi Chivu a scos doar două puncte din confruntările cu Atalanta și Fiorentina, iar acum “rossonerii” sunt la șase puncte distanță, iar formația de lângă Vezuviu la șapte.

Lucio are în continuare încredere în Chivu

Deși situația din prezent a Interului nu este una “roz”, echipa lui Chivu e văzută în continuare drept favorita la Scudetto de Lucio, brazilianul care a petrecut trei ani pe Meazza și care a făcut parte din formația care a cucerit tripla istorică alături de Mourinho în 2010.

Fostul jucător sud-american este de părere că “nerazzurrii” nu aveau cum să fie lider în Italia dintr-un simplu noroc, iar Chivu are anumite calități care l-au ajutat să își ducă elevii pe primul loc.

“Îl cunosc bine pe Chivu, e capabil să gestioneze această mică serie negativă și să se îndrepte spre Scudetto. Nu câștigi atât de multe puncte din noroc, are valoare, calitate și un căpitan pe care urmează să îl redescopere (n.r. referitor la revenirea lui Lautaro Martinez)“, a spus fostul fundaș brazilian, potrivit tuttomercatoweb.com.