Olaru şi Tănase, criticaţi de Ilie Dumitrescu! Singurul remarcat după înfrângerea FCSB-ului cu Csikszereda

Bogdan Stănescu Publicat: 2 mai 2026, 8:47

Ilie Dumitrescu / Hepta

Ilie Dumitrescu (57 de ani) nu i-a menajat pe jucătorii FCSB-ului, după ce aceştia au pierdut la Miercurea-Ciuc, 0-1, contra lui Csikszereda.

Printre cei care au evoluat sub aşteptări, potrivit lui Ilie Dumitrescu, se află şi Darius Olaru (28 de ani) şi Florin Tănase (31 de ani). Doar Tavi Popescu (23 de ani) a fost remarcat de Ilie Dumitrescu.

“FCSB a avut posesia, a pus presiune pe adversar, dar foarte puține situații de gol. A suferit la jocul în benzi, la jocul între linii, foarte greu să creezi superioritate. Csikszereda a cedat deliberat terenul. Sunt foarte mulți jucători de bază, din nucleul de bază de la FCSB, care nu s-au ridicat la un nivel foarte bun.

Nici Olaru nu a făcut un meci bun, nici Cisotti, discret în seara asta, Tănase, niciun plus, Miculescu, fără realizări. Parcă Tavi (n.r. Octavian Popescu) a fost singurul jucător care a creat, a adus un plus, a vrut mai mult, dar foarte, foarte puțin”, a spus Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

Csikszereda – FCSB 1-0

Csikszereda a învins-o surprinzător, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana ultimelor două sezoane, FCSB, în etapa a a şaptea din play-out-ul Ligii 1.

Ciucanii au cerut lovitura de pedeapsă în minutul 8, acuzând un henţ la Cisotti, însă arbitrul Vidican nu a dat nimic. Octavian Popescu a şutat în plasa laterală, în minutul 14, apoi Dawa a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în mintul 22. În replică, Popa a prins şutul lui Eppel, cinci minute mai târziu, şi a fost scor alb la pauză. Presiunea pusă de bucureşteni a continuat şi în partea secundă, Olaru şutând peste poartă în minutul 58.

Matei Popa a respins şutul greu expediat de Eppel, iar în minutul 79 Octavian Popescu a avut cea mai mare ocazie a oaspeţilor, însă Pap a scos şutul bucureşteanului. Gazdele au dat lovitura în minutul 87, când Csuros a marcat cu capul, la colţul lung, în urma  unui corner. Csikszereda s-a impus cu 1-0 în faţa echipei care deţine încă titlul de campioană şi este pe locul 4 în play-out, având 30 de puncte. FCSB e lider, cu 36 de puncte.

Cât costă o plimbare cu Mocănița de la Sovata. Atracția din minivacanța de 1 Mai care i-a cucerit pe turiștiCât costă o plimbare cu Mocănița de la Sovata. Atracția din minivacanța de 1 Mai care i-a cucerit pe turiști
Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Cum arată cea mai mare seră de căpșuni din vestul țării. Investiție de 2 milioane de euro
Cine sunt cei șapte jucători de la FCSB care pleacă în vară. Radunovic și alte nume grele, pe lista neagră a lui Gigi Becali
Doliu în Formula 1! Un fost pilot din “Marele Circ” a murit: “Ne-a inspirat pe toţi”
Ilie Dumitrescu, variantă “bombă” pentru banca FCSB-ului! Mesaj direct pentru Gigi Becali: “Ar fi o lovitură”
Presa turcă nu l-a menajat pe Mirel Rădoi, după începutul catastrofal pe banca lui Gaziantep!
Cristi Chivu, aproape de o nouă lovitură pe piaţa transferurilor! Jucătorul şi-a dat acordul să vină la Inter
Formaţia lui Marius Marin, Pisa, a retrogradat în Serie B! Ce se întâmplă cu internaţionalul român
Vali Creţu semnează, la 37 de ani! Anunţul despre fundaşul FCSB-ului
1 Gigi Becali a criticat doi jucători de la FCSB, după eșecul cu Csikszereda: „De asta nu a mers jocul” 2 Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu” 3 CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras 4 Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă” 5 Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1 6 FotoFlorin Prunea, făcut praf de soţie pentru că s-a afişat cu amanta: “Să îi fie ruşine, a jucat murdar”! Cum arată femeia
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Nebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devremeNebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme