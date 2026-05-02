Olaru şi Tănase, criticaţi de Ilie Dumitrescu! Singurul remarcat după înfrângerea FCSB-ului cu Csikszereda

Ilie Dumitrescu (57 de ani) nu i-a menajat pe jucătorii FCSB-ului, după ce aceştia au pierdut la Miercurea-Ciuc, 0-1, contra lui Csikszereda.
Printre cei care au evoluat sub aşteptări, potrivit lui Ilie Dumitrescu, se află şi Darius Olaru (28 de ani) şi Florin Tănase (31 de ani). Doar Tavi Popescu (23 de ani) a fost remarcat de Ilie Dumitrescu.
Ilie Dumitrescu i-a criticat pe cei mai importanţi jucători de la FCSB. Doar Tavi Popescu a fost remarcat
“FCSB a avut posesia, a pus presiune pe adversar, dar foarte puține situații de gol. A suferit la jocul în benzi, la jocul între linii, foarte greu să creezi superioritate. Csikszereda a cedat deliberat terenul. Sunt foarte mulți jucători de bază, din nucleul de bază de la FCSB, care nu s-au ridicat la un nivel foarte bun.
Nici Olaru nu a făcut un meci bun, nici Cisotti, discret în seara asta, Tănase, niciun plus, Miculescu, fără realizări. Parcă Tavi (n.r. Octavian Popescu) a fost singurul jucător care a creat, a adus un plus, a vrut mai mult, dar foarte, foarte puțin”, a spus Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.
Csikszereda – FCSB 1-0
Csikszereda a învins-o surprinzător, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana ultimelor două sezoane, FCSB, în etapa a a şaptea din play-out-ul Ligii 1.
Ciucanii au cerut lovitura de pedeapsă în minutul 8, acuzând un henţ la Cisotti, însă arbitrul Vidican nu a dat nimic. Octavian Popescu a şutat în plasa laterală, în minutul 14, apoi Dawa a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în mintul 22. În replică, Popa a prins şutul lui Eppel, cinci minute mai târziu, şi a fost scor alb la pauză. Presiunea pusă de bucureşteni a continuat şi în partea secundă, Olaru şutând peste poartă în minutul 58.
Matei Popa a respins şutul greu expediat de Eppel, iar în minutul 79 Octavian Popescu a avut cea mai mare ocazie a oaspeţilor, însă Pap a scos şutul bucureşteanului. Gazdele au dat lovitura în minutul 87, când Csuros a marcat cu capul, la colţul lung, în urma unui corner. Csikszereda s-a impus cu 1-0 în faţa echipei care deţine încă titlul de campioană şi este pe locul 4 în play-out, având 30 de puncte. FCSB e lider, cu 36 de puncte.
