Olaru şi Tănase, criticaţi de Ilie Dumitrescu! Singurul remarcat după înfrângerea FCSB-ului cu Csikszereda

Ilie Dumitrescu (57 de ani) nu i-a menajat pe jucătorii FCSB-ului, după ce aceştia au pierdut la Miercurea-Ciuc, 0-1, contra lui Csikszereda.

Printre cei care au evoluat sub aşteptări, potrivit lui Ilie Dumitrescu, se află şi Darius Olaru (28 de ani) şi Florin Tănase (31 de ani). Doar Tavi Popescu (23 de ani) a fost remarcat de Ilie Dumitrescu.

“FCSB a avut posesia, a pus presiune pe adversar, dar foarte puține situații de gol. A suferit la jocul în benzi, la jocul între linii, foarte greu să creezi superioritate. Csikszereda a cedat deliberat terenul. Sunt foarte mulți jucători de bază, din nucleul de bază de la FCSB, care nu s-au ridicat la un nivel foarte bun.

Nici Olaru nu a făcut un meci bun, nici Cisotti, discret în seara asta, Tănase, niciun plus, Miculescu, fără realizări. Parcă Tavi (n.r. Octavian Popescu) a fost singurul jucător care a creat, a adus un plus, a vrut mai mult, dar foarte, foarte puțin”, a spus Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

Csikszereda a învins-o surprinzător, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana ultimelor două sezoane, FCSB, în etapa a a şaptea din play-out-ul Ligii 1.