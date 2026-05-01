Andrei Nicolae Publicat: 1 mai 2026, 10:07

Cum ar putea cineva să se gândească?. Scandalul de arbitraj în care apare și Inter l-a șocat pe Inzaghi

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Fotbalul italian trece printr-un moment extrem de tensionat pe finalul sezonului, în contextul în care șeful arbitrilor, Gianluca Rocchi, alături de alți oficiali și “cavaleri ai fluierului”, sunt cercetați pentru fraudă sportivă într-un dosar în care apare și numele lui Inter.

Această situație a fost comentată recent și de Simone Inzaghi, fostul antrenor al “nerazzurrilor”, care a sugerat că echipa sa ar fi fost dezavantajată, nicidecum favorizată de arbitri.

Inzaghi nu concepe ca Inter să fi fost ajutată de arbitri: “E surprinzător”

Serie A este zguduit de un scandal care îi face pe jurnaliștii din “cizmă” să se întrebe dacă urmează un nou “Calciopoli”. Gianluca Rocchi (șeful arbitrilor), Andrea Gervasoni (șeful VAR), Luici Nasca, Rodolfo Di Vuolo și Daniele Paterna (trei arbitri) sunt acuzați de fraudă sau complicitate la fraudă sportivă, primii doi menționați auto-suspendându-se după apariția scandalului.

În dosarul procuraturii se află și numele lui Inter, echipă despre care se spune că ar fi beneficiat de anumite avantaje din partea lui Rocchi, cel care numește brigăzile de arbitri la partide. Meciurile suspecte s-au petrecut sezonul trecut, când pe banca “nerazzurrilor” era Simone Inzaghi, predecesorul lui Cristi Chivu.

Italianul chiar a acordat recent un interviu pentru Gazzetta dello Sport și nu a scăpat fără să fie întrebat și despre subiectul sensibil. Italianul nu înțelege cum s-a ajuns la această concluzie, ținând cont că în viziunea sa, echipa sa a fost dezavantajată, nu ajutată de “cavalerii fluierului”.

M-a șocat: Inter a pierdut multe puncte anul trecut din cauza greșelilor de arbitraj. Campionatul, Supercupa. E surprinzător să fi târât într-o situație în care suntem penalizați și nu favorizați.

(n.r. Magistrații vorbesc despre arbitri care sunt sau nu bineveniți la Inter) OK, dar cum ar putea cineva să se gândească la un scenariu? A fost un sezon teribil pentru noi. Eu am avut mereu respect pentru munca arbitrilor și nu vreau să vorbesc despre Napoli, care a câștigat titlul pe merit.

Sentimentul care rămâne însă este că ceva ne-a fost luat din mâini. Nu acuz pe nimeni și nu le pun la îndoiala buna credință. Haideți să spunem că nu am fost norocoși: totul a mers în defavoarea noastră. Încă e o dezamăgire care nu va trece, e dureros să pierzi Scudetto-ul la un punct“, a spus antrenorul italian, potrivit gazzetta.it.

Deși numele lui Inter apare în dosar, Gazzetta dello Sport anunță că niciun oficial de la liderul din Serie A nu este luat în colimator de Procuratură, un semn bun pentru formația din acest sezon a lui Chivu, care e pe cale să câștige al 21-lea titlu din istorie.

