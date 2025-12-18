Cristi Chivu, decizie surprinzătoare în privinţa competiţiei ce îi poate aduce primul trofeu pe banca Interului! - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, decizie surprinzătoare în privinţa competiţiei ce îi poate aduce primul trofeu pe banca Interului!

Bogdan Stănescu Publicat: 18 decembrie 2025, 21:45

Cristi Chivu / Profimedia Images

Antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), a selecţionat în lotul pentru Supercupa Italiei, care se dispută la Riyadh (Arabia Saudită), mai mulţi jucători de la echipa U23 a nerazzurrilor.

Matteo Cocchi, Alain Taho, Simone Cinquegrano şi Iwo Kaczmarski şi-au făcut loc printre starurile Lautaro Martinez, Marcus Thuram sau Hakan Calhanoglu.

Chivu se bazează şi pe jucători de la echipa U23 în Supercupa Italiei

Inter va juca împotriva Bolognei în semifinala Supercupei Italiei vineri, de la ora 21:00. În cealaltă semifinală se înfruntă Napoli şi AC Milan, de la această oră.

“Este o mișcare interesantă pentru viitor, având în vedere că polonezul s-a integrat perfect în sistemul lui Vecchi și este acum unul dintre cei mai apreciați jucători din întreaga Serie C. Nu duce lipsă nici de precocitate: a marcat primul său gol ca profesionist în patria sa la 16 ani și 93 de zile”, a scris Gazzetta dello Sport despre convocarea în premieră a polonezului Iwo Kaczmarski (21 de ani) la echipa mare a lui Inter.

Alain Taho (18 ani) va fi portar de rezervă pentru Josep Martinez (27 de ani). Chivu plănuieşte să îl odihnească pe titularul Yann Sommer (37 de ani), de care are mare nevoie în campionat.

La conferinţa de presă premergătoare duelului cu Bologna, Cristi Chivu a fost întrebat ce ar însemna pentru el cucerirea primului trofeu pe banca Interului.

“Pentru mine nu se schimbă nimic. Nu urmăresc reputația. Mă bucur de viața noastră de zi cu zi și de evoluția noastră.

Sunt băieți buni (n.r.: jucătorii lui Inter), care merită multe pentru ceea ce reprezintă din punct de vedere uman. Apoi, trebuie să ne dovedim pe teren. Știm ce avem de făcut. Este singura modalitate de a construi echipe care au șanse să câștige trofee.

Antrenez un grup ambițios și este o onoare pentru mine să îi antrenez. Noi, ca personal, am făcut tot posibilul pentru a restabili încrederea, respectul și încrederea în sine în cadrul grupului”, a răspuns Cristi Chivu.

În Serie A, Inter e lider, cu 33 de puncte. Chivu a profitat de egalul Milanului, 2-2 cu Sassuolo şi de înfrângerea lui Napoli cu Udinese. Echipa din Udine s-a impus surprinzător, acasă, cu Napoli, cu 1-0.

 

