Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Jucătorul pe care a pus ochii antrenorul român - Antena Sport

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se gândeşte să-l transfere pe fundaşul dreapta Brooke Norton-Cuffy, de la Genoa, pentru a-l înlocui pe Denzel Dumfries în perioada în care acesta va lipsi din cauza unei accidentări, informează site-ul Football Italia.

Inter începe să ia în considerare opţiunile pentru a-l înlocui pe Denzel Dumfries, despre care se aşteaptă să nu fie disponibil timp de câteva luni după operaţie, iar presa italiană sugerează că nerazzurrii ar putea fi interesaţi de fostul fundaş al lui Arsenal, Brooke Norton-Cuffy, care a impresionat în acest sezon la Genoa, club deţinut de Dan Şucu.

Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter

Dumfries a fost operat la Londra la începutul acestei săptămâni, în încercarea de a remedia o problemă la gleznă a cărei rezolvare a durat mai mult decât se aştepta. Presa sugerează că olandezul ar putea fi indisponibil încă două-trei luni.

Până acum, Inter i-a folosit pe Luis Henrique şi Carlos Augusto ca înlocuitori pe flancul drept, însă clubul ar putea fi tentat de aducerea unui jucător în perioada de transferuri din ianuarie, scrie La Gazzetta dello Sport.

Încă nu s-a luat o decizie, dar La Gazzetta dello Sport sugerează că Nerazzurri ar putea fi interesaţi să găsească un înlocuitor pentru Dumfries în ianuarie, fie că este vorba de o soluţie permanentă, fie de una pe termen scurt, până la finalul sezonului.