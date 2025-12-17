Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Jucătorul pe care a pus ochii antrenorul român - Antena Sport

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se gândeşte să-l transfere pe fundaşul dreapta Brooke Norton-Cuffy, de la Genoa, pentru a-l înlocui pe Denzel Dumfries în perioada în care acesta va lipsi din cauza unei accidentări, informează site-ul Football Italia.
Inter începe să ia în considerare opţiunile pentru a-l înlocui pe Denzel Dumfries, despre care se aşteaptă să nu fie disponibil timp de câteva luni după operaţie, iar presa italiană sugerează că nerazzurrii ar putea fi interesaţi de fostul fundaş al lui Arsenal, Brooke Norton-Cuffy, care a impresionat în acest sezon la Genoa, club deţinut de Dan Şucu.
Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter
Dumfries a fost operat la Londra la începutul acestei săptămâni, în încercarea de a remedia o problemă la gleznă a cărei rezolvare a durat mai mult decât se aştepta. Presa sugerează că olandezul ar putea fi indisponibil încă două-trei luni.
Până acum, Inter i-a folosit pe Luis Henrique şi Carlos Augusto ca înlocuitori pe flancul drept, însă clubul ar putea fi tentat de aducerea unui jucător în perioada de transferuri din ianuarie, scrie La Gazzetta dello Sport.
Încă nu s-a luat o decizie, dar La Gazzetta dello Sport sugerează că Nerazzurri ar putea fi interesaţi să găsească un înlocuitor pentru Dumfries în ianuarie, fie că este vorba de o soluţie permanentă, fie de una pe termen scurt, până la finalul sezonului.
Unul dintre numele care ar putea fi de interes pentru nerazzurri este Norton-Cuffy de la Genoa. Jucătorul de 21 de ani a ajuns în Serie A de la Arsenal în vara anului trecut şi a jucat puţin în stagiunea trecută din cauza unor accidentări, dar a devenit titular în sezonul 2025-2026. În acest sezon, fostul internaţional englez de tineret a jucat toate cele 90 de minute în 14 din 15 meciuri din Serie A, lipsind doar un meci din cauza suspendării.
Dacă Inter ar face o ofertă pentru Norton-Cuffy în ianuarie, La Gazzetta dello Sport menţionează o sumă de aproximativ 20 de milioane de euro.
Se pare că Inter ar fi interesată şi de Marco Palestra de la Atalanta, dar este conştient că o tranzacţie cu gruparea din Bergamo, mai ales în ianuarie şi mai ales după eşecul transferului lui Ademola Lookman, nu va fi uşor de realizat.
Rafik Belghali de la Hellas Verona a fost, de asemenea, menţionat ca o opţiune pentru ianuarie.
