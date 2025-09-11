Cristi Chivu, gata să își trimită în teren cea mai sonoră achiziție din mercato. Debut în derby-ul cu Juventus - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu, gata să își trimită în teren cea mai sonoră achiziție din mercato. Debut în derby-ul cu Juventus

Andrei Nicolae Publicat: 11 septembrie 2025, 9:28

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

Cristi Chivu se pregătește pentru primul său test important de când a preluat-o pe Inter, și anume derby-ul cu Juventus. Cele două mari rivale din Italia se vor întâlni sâmbătă, iar antrenorul român e pregătit să arunce în luptă una dintre noile achiziții din perioada de mercato.

Manuel Akanji, fotbalistul împrumutat de la Manchester City pentru acest sezon, este dat ca și titular de jurnaliștii din “cizmă” înainte de meciul care va avea loc la Torino.

Akanji, gata să debuteze pentru Inter

Ziariștii de la Gazzetta dello Sport au prefațat partidele din etapa a treia din Serie A și au prezis care va fi primul 11 trimis în teren de fiecare antrenor. Când au ajuns la derby d’Italia, Juventus – Inter, oamenii de presă l-au inclus pe Manuel Akanji în echipa de start a lui Cristi Chivu.

Fundașul central din Elveția ar urma astfel să își facă debutul în echipa românului într-unul dintre cele mai importante meciuri al “nerazzurrilor” din startul de sezon. Akanji a venit în vară pe Meazza sub formă de împrumut de la Manchester City în schimbul sumei de 1 milion de euro.

Cristi Chivu are un bilanț de o victorie (5-0 cu Torino) și un eșec (1-2 cu Udinese) de când a început sezonul de Serie A. Sezonul trecut, când era antrenorul Parmei, tehnicianul născut în Reșița a învins-o pe Juventus pe teren propriu cu 1-0.

Echipele de start anunțate de Gazzetta dello Sport la Juventus – Inter

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio – Gatti, Bremer, Kelly – Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario – Koopmeiners, Yildiz – David

Inter (3-5-2): Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Martinez

