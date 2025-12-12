De Rossi, elogii la adresa lui Cristi Chivu, înainte de Genoa - Inter: „Succesul pe care îl are mă bucură” - Antena Sport

După eșecul dramatic din UEFA Champions League, Cristi Chivu se concentrează pe o nouă etapă de Serie A. Inter va juca în deplasare pe terenul celor de la Genoa, formație patronată de Dan Șucu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniele De Rossi, tehnicianul „grifonilor”și fostul coleg al românului de la AS Roma, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Chivu, înaintea duelului programat duminică.

Daniele De Rossi, laude pentru Chivu: „Merită tot succesul pe care îl are”

La câteva zile după înfrângerea cu Liverpool din Liga Campionilor, Interul lui Cristi Chivu va da piept cu Genoa lui Dan Șucu, în următoarea etapă de Serie A.

Pe banca „grifonilor” este fostul coleg al său de la AS Roma, Daniele De Rossi. La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul de la Genoa a avut numai cuvinte de laudă la adresa românului.

„Eram foarte tineri când am jucat împreună. Pe teren, Chivu a avut mereu ceva de spus, atât tactic, cât și emoțional. E un om foarte inteligent.