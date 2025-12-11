O nouă lovitură pentru Cristi Chivu! Fundaşul de la Inter, OUT cel puţin o lună - Antena Sport

Continuă veştile proaste pentru Cristi Chivu, după înfrângerea suferită în meciul cu Liverpool. După ce “cormoranii” s-au impus în urma unui penalty controversat în meciul din Champions League, antrenorul român a avut şi alte bătăi de cap.
Hakan Calhanoglu şi Francesco Acerbi s-au accidentat în prima repriză a meciului de la Milano, iar Chivu a fost nevoit să schimbe rapid.
Francesco Acerbi va fi indisponibil cel puţin o lună după accidentarea din Inter – Liverpool 0-1
Inter a anunţat în cursul zilei de joi că Francesco Acerbi a suferit o accidentare la bicepsul femural al coapsei drepte în timpul meciului cu Liverpool. Cu toate acestea, clubul nu a anunţat cât va lipsi, dar italienii de la Sky Sport au venit cu veşti proaste.
Accidentarea lui Acerbi este destul de serioasă, iar problemele sale medicale îl vor ţine departe de gazon cel puţin o lună pe fundaşul de 37 de ani.
Le condizioni di Francesco Acerbi
I dettagli 👉 https://t.co/WGxDukM5Un pic.twitter.com/ImlgtJvhL1
— Inter ⭐⭐ (@Inter) December 11, 2025
Pentru Interul lui Cristi Chivu urmează acum meciuri departe de casă. Mai întâi, echipa antrenorului român va juca duminică, în Serie A, pe terenul lui Genoa, formaţia patronată de Dan Şucu. După acest meci, Inter va merge în Arabia Saudită, acolo unde o va întâlni pe Bologna, în semifinala Supercupei Italiei. În cazul în care se va impune, echipa lui Chivu va juca trei zile mai târziu împotriva câştigătoarei dintre AC Milan şi Napoli.
În Serie A, Inter se află pe locul 3, cu 30 de puncte, după 14 etape, fiind la un singur punct în spatele ocupantelor primelor două locuri, AC Milan şi Napoli.
