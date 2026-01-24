Cristi Chivu ia pauză de la fotbal! Anunțul făcut după partida cu Pisa - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu ia pauză de la fotbal! Anunțul făcut după partida cu Pisa

Cristi Chivu ia pauză de la fotbal! Anunțul făcut după partida cu Pisa

Cristi Chivu ia pauză de la fotbal! Anunțul făcut după partida cu Pisa

Daniel Işvanca Publicat: 24 ianuarie 2026, 8:10

Cristi Chivu ia pauză de la fotbal! Anunțul făcut după partida cu Pisa

Cristian Chivu / Profimedia

Inter a obținut o victorie spectaculoasă, în meciul care a deschis etapa cu numărul 22 din Serie A. Echipa tehnicianului român a revenit de la 0-2 în jocul cu Pisa și s-a distanțat la șase puncte de rivala AC Milan.

Presa din Italia l-a lăudat pe antrenor după succesul cu 6-2 de pe ”Meazza”, însă acesta a făcut un anunț surprinzător când a fost întrebat dacă va urmări meciurile rivalelor.

Cristi Chivu își ia liber de la fotbal

Inter s-a distanțat la șase puncte în fruntea Serie A, după ce s-a impus cu scorul de 6-2 în duelul cu Pisa. Echipa sa a revenit spectaculos și a marcat de șase ori în poarta formației pentru care evoluează Marius Marin.

La flash-interviu, Chivu a fost întrebat de jurnaliști dacă va urmări meciurile rivalelor din campionat în această rundă, însă acesta a transmis că va lua o mică pauză de la fotbal și se va dedica familiei.

„Juve – Napoli și Roma – Milan? Din nou întrebarea asta… Am o pasiune pentru fotbal care îmi transcende abilitățile: uneori sunt obosit pentru că mă uit la atâtea meciuri, dar știu că trebuie să le urmărești ca să înveți.

Dacă voi avea ocazia, o voi face, dar familia mea este pe primul loc pentru că dedic prea mult timp acestor băieți și adesea îmi neglijez îndatoririle de soț și tată.

Și din moment ce merită asta, uneori trebuie să te deconectezi și să nu te gândești prea mult la fotbal: familia este întotdeauna pe primul loc”, a declarat acesta, potrivit DAZN.

