Cristi Chivu ia pauză de la fotbal! Anunțul făcut după partida cu Pisa - Antena Sport

Inter a obținut o victorie spectaculoasă, în meciul care a deschis etapa cu numărul 22 din Serie A. Echipa tehnicianului român a revenit de la 0-2 în jocul cu Pisa și s-a distanțat la șase puncte de rivala AC Milan.

Presa din Italia l-a lăudat pe antrenor după succesul cu 6-2 de pe ”Meazza”, însă acesta a făcut un anunț surprinzător când a fost întrebat dacă va urmări meciurile rivalelor.

Cristi Chivu își ia liber de la fotbal

Inter s-a distanțat la șase puncte în fruntea Serie A, după ce s-a impus cu scorul de 6-2 în duelul cu Pisa. Echipa sa a revenit spectaculos și a marcat de șase ori în poarta formației pentru care evoluează Marius Marin.

La flash-interviu, Chivu a fost întrebat de jurnaliști dacă va urmări meciurile rivalelor din campionat în această rundă, însă acesta a transmis că va lua o mică pauză de la fotbal și se va dedica familiei.

„Juve – Napoli și Roma – Milan? Din nou întrebarea asta… Am o pasiune pentru fotbal care îmi transcende abilitățile: uneori sunt obosit pentru că mă uit la atâtea meciuri, dar știu că trebuie să le urmărești ca să înveți.