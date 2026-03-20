Jucătorul dorit de Cristi Chivu la Inter se operează! Când este așteptat să revină fotbalistul din Premier League

Guglielmo Vicario (29 de ani) este pe lista lui Cristian Chivu la Inter, iar Gazzetta dello Sport anunță că portarul celor de la Tottenham ar putea reveni în campionatul Italiei la finalul acestui sezon.

După ce echipa sa a fost eliminată din UEFA Champions League, fiind inclusiv la retrogradare în Premier League, colegul lui Radu Drăgușin a aflat că va fi supus unei intervenții chirurgicale.

Guglielmo Vicario va fi operat. Când revine pe gazon

Guglielmo Vicario este dorit de Cristi Chivu la Inter, iar portarul italian are toate șansele să revină în fotbalul italian în schimbul unei sume cuprinse între 15 și 20 de milioane de euro.

Jucătorul celor de la Tottenham Hotpspur va lipsi o perioadă de pe gazon, el urmând să fie supus unei intervenții chirurgicale, din cauza unei hernii care i-a dat mari bătăi de cap.

Jurnalistul Ben Jacobs anunță că acesta ar putea reveni pe teren în luna aprilie, deci, perioada de absență nu va fi una îndelungată, anunță sursa citată.