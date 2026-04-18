Cristi Chivu, întrebat frontal despre prelungirea contractului cu Inter: “E un drum lung”

Cristi Chivu și Inter s-au apropiat și mai mult de al 21-lea titlu din istoria clubului după victoria cu 3-0 contra lui Cagliari, iar după meci antrenorul român nu a scăpat de o curiozitate a jurnaliștilor. Tehnicianul de 45 de ani a fost întrebat despre prelungirea contractului alături de trupa de pe Giusseppe Meazza, dezvăluind că încă nu îi stă gândul la acest lucru.

Interul lui Cristi Chivu a obținut o nouă victorie uriașă în drumul spre Scudetto, după ce a câștigat pe teren propriu contra lui Cagliari cu scorul de 3-0. Prima repriza a fost una plină de suspans și fără goluri, în timp ce în a doua Thuram, Barella și Zielinski și-au trecut numele pe lista marcatorilor.

Cristi Chivu nu se gândește încă la prelungirea contractului cu Inter

După meci, Chivu a venit în fața jurnaliștilor pentru a discuta despre meci, însă nu toate întrebările s-au rezumat la ce s-a întâmplat vineri seara pe Giusseppe Meazza. Unele au vizat lupta la titlu, altele prelungirea contractului său cu Inter, subiect extrem de discutat și analizat în ultima perioadă.

Deși inclusiv președintele “nerazzurrilor”, Giusseppe Marotta, a spus că prelungirea înțelegerii e doar o formalitate, Chivu a preferat să fie mai rezervat și să specifice că se concentrează pe fotbal, nu pe ce se va întâmpla în viitor. Totuși, antrenorul român a oferit garanția că va exista o discuție, aceasta urmând cel mai probabil să aibă loc după ce soarta titlului din Serie A va fi decisă.

“Nu am vorbit niciodată cu cei din conducere despre aceste lucruri, am fost ocupat încercând să mă calific pentru Champions League (n.r. echipa și-a asigurat matematic prezența în UCL după meciul cu Cagliari). Vom vorbi despre asta, vom avea timp să o facem. Încă e un drum lung, prefer să mă concentrez pe fotbal, ci nu pe viitor. Încă nu e gata (n.r. lupta pentru titlu), nu sunt superstițios“, a spus tehnicianul român, potrvit internews.it.