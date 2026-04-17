Marotta a risipit orice îndoială! Anunțul lui Inter despre viitorul lui Chivu: „Este unul dintre cei mai buni”

Sebastian Ujica Publicat: 17 aprilie 2026, 22:30

Președintele lui Inter Milano, Beppe Marotta, a vorbit înaintea partidei cu Cagliari din etapa a 33-a de Serie A despre șansele la titlu ale echipei, dar și despre viitorul lui Cristi Chivu la echipă.

Inter avea 9 puncte înaintea meciului cu Cagliari peste Napoli și 12 puncte peste AC Milan, cu 6 etape înainte de finalul sezonului. Napoli va juca sâmbătă pe propriul teren cu Lazio, în timp ce Milan merge la Verona.

Marotta îl ridică în slăvi pe Chivu

Săptămâna aceasta, presa din Italia a vorbit mult despre posibilitatea ca Inter să-i prelungească actuala înţelegere lui Chivu, cu un salariu mai bun şi mai multe responsabilităţi. Marotta a vorbit la Sky Italia despre şansele la titlu ale echipei.

„Sunt foarte precaut, chiar dacă sunt și foarte optimist. E ca și cum am fi pe ultimul kilometru din Giro d’Italia: purtăm tricoul roz și vedem linia de finish, dar nu e momentul să facem calcule înainte de vreme.

Mai sunt încă 18 puncte în joc și trebuie să repetăm prestația de la Como, unde am câștigat cu personalitate după ce am fost conduși.

Trebuie să ținem minte că fiecare echipă se mobilizează altfel când joacă împotriva liderului. E un plus de motivație pentru ei, așa că trebuie să ne respectăm adversarii și să fim conștienți de valoarea lor” a spus Marotta.

Aflat la Inter din 2018, Marotta este văzut ca artizanul succesului pentru nerazzurri, după 10 ani fără trofeu. Acum, Inter e aproape de al 3-lea titlu cu Marotta la conducere. Întrebarea despre viitorul lui Chivu a fost inevitabilă.

„Contractul (nr. Chivu) este mai degrabă o formalitate, dar prin felul în care lucrează a demonstrat că merită să fie la Inter și este unul dintre cei mai buni antrenori tineri din Europa” a mai spus CEO-ul clubului.

Explicaţia eMAG pentru noua taxă de 4 lei, aplicată inclusiv celor cu abonament GeniusExplicaţia eMAG pentru noua taxă de 4 lei, aplicată inclusiv celor cu abonament Genius
S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

O femeie riscă închisoarea şi o amendă de 60.000 de lei, după ce a distrus cuiburi de pescăruşi, în Capitală
Care este stadionul din București cel mai ”ieftin” în 2026. Chiria aici e sub 20.000 de euro
EXCLUSIVVictor Piţurcă crede că Ianis va avea viaţă grea cu Gică Hagi selecţioner: “Vai de capul meu”
VIDEOValentin Mihăilă, pasă de geniu în Fenerbahce – Rizespor 2-2. Echipa românului a egalat în minutul 90+8
LIVE TEXTInter – Cagliari 2-0. Thuram și Barella înscriu imediat după pauză
Iuliu Mureşan, declaraţie incredibilă înainte de meciul direct cu U Cluj: “Îi văd campioni”
Reacția lui Pancu atunci când a fost întrebat de plecarea la Rapid
VIDEOMachida – Al-Ittihad 1-0. Surpriză uriașă în Liga Campionilor Asiei
1 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 2 Surpriză de proporţii pregătită de Florentino Perez! Antrenorul care a câştigat trofee cu Lionel Messi, dorit de Real Madrid 3 Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună” 4 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 5 Nicăieri ca la ei: jumătate de campionat se bate la titlu! Favorita și echipa care a investit 23 de milioane €, la retrogradare 6 Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3!
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”