Marotta a risipit orice îndoială! Anunțul lui Inter despre viitorul lui Chivu: „Este unul dintre cei mai buni”

Imagine cu Cristi Chivu înaintea meciului cu Cagliari din Serie A

Președintele lui Inter Milano, Beppe Marotta, a vorbit înaintea partidei cu Cagliari din etapa a 33-a de Serie A despre șansele la titlu ale echipei, dar și despre viitorul lui Cristi Chivu la echipă.

Inter avea 9 puncte înaintea meciului cu Cagliari peste Napoli și 12 puncte peste AC Milan, cu 6 etape înainte de finalul sezonului. Napoli va juca sâmbătă pe propriul teren cu Lazio, în timp ce Milan merge la Verona.

Marotta îl ridică în slăvi pe Chivu

Săptămâna aceasta, presa din Italia a vorbit mult despre posibilitatea ca Inter să-i prelungească actuala înţelegere lui Chivu, cu un salariu mai bun şi mai multe responsabilităţi. Marotta a vorbit la Sky Italia despre şansele la titlu ale echipei.

„Sunt foarte precaut, chiar dacă sunt și foarte optimist. E ca și cum am fi pe ultimul kilometru din Giro d’Italia: purtăm tricoul roz și vedem linia de finish, dar nu e momentul să facem calcule înainte de vreme.

Mai sunt încă 18 puncte în joc și trebuie să repetăm prestația de la Como, unde am câștigat cu personalitate după ce am fost conduși.