Chivu spune că s-a temut că va fi demis de Inter: „Am crezut că totul se va prăbuși!” Confesiunea făcută în Gazzetta dello Sport

Câștigător al dublei cu Inter Milano în primul sezon pe banca echipei, Cristi Chivu a reușit să-și îmblânzească și cei mai mari critici din Italia. Antrenorul român se pregătește de prelungirea contractului cu Inter.

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Chivu, cel care nu s-a ferit să acorde interviuri de când a ajuns pe banca Interului, a fost extrem de sincer în cea mai recentă discuție cu presa italiană.

Chivu, interviu pentru Gazzetta dello Sport

În interviul aflat pe prima pagină în Gazzetta dello Sport de vineri, Chivu vorbește momentele dificile din primul sezon pe banca Interului când s-a gândit chiar că ar putea fi demis, dar și despre provocările pe care le are viitoarea stagiune.

„Am avut acest gând, mai ales după meciurile cu Udinese și Juventus. Pentru o clipă am crezut că totul s-ar putea prăbuși, însă am văzut că societatea nu avea aceeași percepție ca mine. Clubul m-a susținut și mi-a arătat încredere. Sunt suficiente trei înfrângeri și există riscul să pleci acasă. Asta este realitatea fotbalului și am acceptat-o de mult timp.

Nu am avut niciodată timp să mă uit înapoi. Preocuparea mea a fost întotdeauna următorul meci. Mă gândeam cum să dăm continuitate lucrurilor bune pe care le-am făcut, dar pot spune că am învățat să reacționăm la dificultăți și la înfrângeri. Acolo a fost punctul de cotitură. Greșelile? Eu sunt primul meu critic, mai ales atunci când câștig. Am făcut multe greșeli și îmi pun mereu întrebări, atât după meciuri, cât și în timpul lor…