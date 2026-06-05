Chivu spune că s-a temut că va fi demis de Inter: „Am crezut că totul se va prăbuși!” Confesiunea făcută în Gazzetta dello Sport

Câștigător al dublei cu Inter Milano în primul sezon pe banca echipei, Cristi Chivu a reușit să-și îmblânzească și cei mai mari critici din Italia. Antrenorul român se pregătește de prelungirea contractului cu Inter.
Chivu, cel care nu s-a ferit să acorde interviuri de când a ajuns pe banca Interului, a fost extrem de sincer în cea mai recentă discuție cu presa italiană.
Chivu, interviu pentru Gazzetta dello Sport
În interviul aflat pe prima pagină în Gazzetta dello Sport de vineri, Chivu vorbește momentele dificile din primul sezon pe banca Interului când s-a gândit chiar că ar putea fi demis, dar și despre provocările pe care le are viitoarea stagiune.
„Am avut acest gând, mai ales după meciurile cu Udinese și Juventus. Pentru o clipă am crezut că totul s-ar putea prăbuși, însă am văzut că societatea nu avea aceeași percepție ca mine. Clubul m-a susținut și mi-a arătat încredere. Sunt suficiente trei înfrângeri și există riscul să pleci acasă. Asta este realitatea fotbalului și am acceptat-o de mult timp.
Nu am avut niciodată timp să mă uit înapoi. Preocuparea mea a fost întotdeauna următorul meci. Mă gândeam cum să dăm continuitate lucrurilor bune pe care le-am făcut, dar pot spune că am învățat să reacționăm la dificultăți și la înfrângeri. Acolo a fost punctul de cotitură. Greșelile? Eu sunt primul meu critic, mai ales atunci când câștig. Am făcut multe greșeli și îmi pun mereu întrebări, atât după meciuri, cât și în timpul lor…
Acum este mai greu. Trebuie să găsim aceiași stimuli, aceeași foame de rezultate și același echilibru. Nu este simplu să te repeți după un succes. Mă refer la capacitatea de a evolua. De a accepta schimbarea. De a ieși din zona de confort și de a accepta că uneori trebuie să o iei de la zero. Sunt lucruri la care vom lucra mereu, dar ceea ce îmi dă încredere este faptul că acest grup se menține la un nivel foarte ridicat de șase ani. Și vă asigur că va continua să fie acolo. Sunt oameni care își asumă responsabilitatea, care încearcă mereu și care vor să demonstreze că un ciclu de succes poate continua. Și, tocmai de aceea, poate evolua” a declarat Chivu.
Dacă pe plan intern, Inter a fost fără cusur, în cupele europene nu a reușit să impresioneze. A fost eliminată timpuriu de către Bodo Glimt.
„Aș fi prudent cu anumite obsesii. Se vorbește prea mult despre acest trofeu. Trebuie să acceptăm realitatea noastră și pe cea a altor țări. Este evident că avem ambiții, istoria noastră ne obligă să le avem, dar cred că trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. Primul obiectiv în Europa ar trebui să fie calificarea între primele opt echipe din faza principală și apoi accederea în optimi. Să nu uităm că există cluburi care cheltuiesc jumătate de miliard de euro pentru a câștiga Champions League și tot nu reușesc, fiind eliminate în sferturi sau chiar în optimi. În același timp, există exemple precum Interul din ultimii ani, care a ajuns foarte departe făcând lucrurile cum trebuie” crede Chivu.
Chivu a vorbit și despre plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid, despre posibilul său înlocuitor, dar și despre reușita lui Inter care pare că l-a convins pe Bastoni să rămână.
„Denzel și-a făcut alegerea… Avea o clauză de reziliere, iar Inter nu putea face nimic pentru a-l opri. Noi trebuie să fim pregătiți să găsim soluția potrivită, alternativa potrivită și să înțelegem ce ne poate ajuta să facem următorul pas în viitor.
Marco Palestra este un profil interesant, dar în acest moment nu este jucătorul meu, așa că nu pot vorbi despre el. Noi avem deja mulți jucători italieni valoroși, care știu ce înseamnă Inter și se identifică cu acest club. Acesta este un mare avantaj și este o direcție pe care vrem să o continuăm. Totuși, este evident că avem nevoie și de alți jucători, de un mix care să ne permită să fim competitivi la cel mai înalt nivel.
Alessandro Bastoni este unul dintre campionii noștri. Este normal să apară multe speculații în jurul lui pe piața transferurilor, pentru că, din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai buni fundași centrali din lume. Știu ce fel de om este Alessandro, dar mai ales știu ce a oferit, ce oferă și ce va continua să ofere acestui club în viitor” a mai spus Chivu.
În final, Chivu a dat și un pronostic cu privire la Campionatul Mondial, competiție care va transmisă în exclusivitate în România în Universul Antena de pe 11 iunie: „Spania, Franța și Argentina. Dar, atenție la Maroc, va fi o surpriză”.
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