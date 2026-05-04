Cristi Chivu s-a descătuşat pe “Made in Romania”. Imagini fabuloase din vestiarul lui Inter, la petrecerea de titlu

Cristi Chivu s-a descătuşat în vestiarul lui Inter, după ce echipa sa şi-a asigurat matematic al 21-lea titlu din istorie, cu trei etape înainte de finalul sezonului. Nerazzurrii au desfăcut şampania după victoria cu Parma, scor 2-0, de pe teren propriu.

După ce au sărbătorit în faţa fanilor care au umplut până la refuz arena Giuseppe Meazza, petrecerea jucătorilor lui Inter s-a mutat la vestiare.

Pe ritmurile melodiei “Made in Romania”, Cristi Chivu s-a descătuşat alături de jucătorii săi. Antrenorul român şi-a aruncat sacoul de antrenor şi a sărit şi cântat alături de elevii săi, după performanţa uriaşă obţinută.

Clipul video a fost postat de Inter pe paginile oficiale ale clubului, cu descierea scurtă “Yali, Yali”. Imaginile cu Cristi Chivu bucurându-se pe ritmurile manelei româneşti s-au viralizat, adunând sute de mii de aprecieri pe conturile oficiale ale clubului din Milano.