Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu s-a descătuşat pe “Made in Romania”. Imagini fabuloase din vestiarul lui Inter, la petrecerea de titlu
VIDEO

Cristi Chivu s-a descătuşat pe “Made in Romania”. Imagini fabuloase din vestiarul lui Inter, la petrecerea de titlu

Viviana Moraru Publicat: 4 mai 2026, 8:36

Comentarii
Cristi Chivu s-a descătuşat pe Made in Romania. Imagini fabuloase din vestiarul lui Inter, la petrecerea de titlu

Cristi Chivu, bucurie în vestiarul lui Inter după titlul câştigat/ X

Cristi Chivu s-a descătuşat în vestiarul lui Inter, după ce echipa sa şi-a asigurat matematic al 21-lea titlu din istorie, cu trei etape înainte de finalul sezonului. Nerazzurrii au desfăcut şampania după victoria cu Parma, scor 2-0, de pe teren propriu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce au sărbătorit în faţa fanilor care au umplut până la refuz arena Giuseppe Meazza, petrecerea jucătorilor lui Inter s-a mutat la vestiare.

Cristi Chivu s-a descătuşat pe “Made in Romania”, după ce a câştigat titlul cu Inter

Pe ritmurile melodiei “Made in Romania”, Cristi Chivu s-a descătuşat alături de jucătorii săi. Antrenorul român şi-a aruncat sacoul de antrenor şi a sărit şi cântat alături de elevii săi, după performanţa uriaşă obţinută.

Clipul video a fost postat de Inter pe paginile oficiale ale clubului, cu descierea scurtă “Yali, Yali”. Imaginile cu Cristi Chivu bucurându-se pe ritmurile manelei româneşti s-au viralizat, adunând sute de mii de aprecieri pe conturile oficiale ale clubului din Milano.

Reclamă
Reclamă

După meci, petrecerea s-a mutat pe străzile din Milano. În Piazza del Duomo s-au strâns mii de oameni, acolo mergând şi elevii lui Cristi Chivu, pentru a sărbători alături de suporteri.

Un alt jucător care a făcut show la petrecerea de titlu a fost Hakan Calhanoglu, care în trecut dezvăluia că melodia sa preferată este chiar “Made in Romania”. De această dată, internaţionalul turc a făcut spectacol pe una dintre cele mai celebre melodii ale lui Michael Jackson.

"Ajutor, salvaţi-mă". Copilaş, înecat în piscina bunicilor în timp ce mama lui îi ajuta să vândă căpşune"Ajutor, salvaţi-mă". Copilaş, înecat în piscina bunicilor în timp ce mama lui îi ajuta să vândă căpşune
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul răpirii unei românce în Austria. Fostul iubit va fi anchetat la întoarcerea în ţară 
Observator
Filmul răpirii unei românce în Austria. Fostul iubit va fi anchetat la întoarcerea în ţară 
Universitatea Craiova, lovitură de graţie pentru rivali! Încă doi acţionari vin la liderul SuperLigii
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, lovitură de graţie pentru rivali! Încă doi acţionari vin la liderul SuperLigii
13:17

„Hai să închidem această telenovelă” Șumudică s-a săturat să fie chemat încontinuu la FCSB: „Niciodată!”
12:57

Sorana Cîrstea, pe locul 27 în clasamentul WTA. Salt spectaculos pentru Jaqueline Cristian
12:45

Gică Hagi, mesaj superb pentru Cristi Chivu după titlul cucerit cu Inter în Serie A: “O confirmare a muncii extraordinare”
12:40

EXCLUSIV“E fabulos”. Are cinci medalii olimpice de aur şi e convinsă că David Popovici va da lovitura la JO 2028: “Are o şansă imensă”
12:07

Louis Munteanu, dezlănțuit în MLS! A luat camera și a transmis un mesaj fanilor, după dubla cu New York FC
11:55

Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Vezi toate știrile
1 Miraculos! O nou-promovată din Europa a cucerit titlul și primul trofeu din istoria de 128 de ani a clubului 2 FotoDavid Miculescu și-a cumpărat o mașină de lux. Octavian Popescu și-a însoțit colegul de la FCSB 3 VIDEOKimi Antonelli a câştigat cursa Marelui Premiu de la Miami, stabilind un record uriaş în Formula 1! 4 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 5 Verdictul specialistului, după faza scandaloasă din care Craiova a marcat golul victoriei cu Dinamo! 6 Jackpot pentru Cristi Chivu şi Inter! Suma uriaşă pe care o încasează românul şi jucătorii săi după ce au luat titlul în Italia
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”