Fiesta în Piazza del Duomo din Milano. Jucătorii au sărbătorit toată noaptea cu fanii

Inter Milano este campioana Italiei! Victoria în fața celor de la Parma a asigurat matematic scudetto cu numărul 21 din istoria clubului. Primul titlu pentru un antrenor român în top 5 campionate ale Europei: Cristi Chivu.
Petrecerea a început imediat după fluierul de final pe stadionul Giuseppe Meazza și a continuat apoi în Piazza del Duomo. Acolo au ajuns și jucători precum Lautaro Martinez, Dimarco sau Esposito care i-au salutat pe fani de la balcon. Au fost și artificii, iar petrecerea a ținut până dimineața.
