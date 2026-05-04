Fiesta în Piazza del Duomo din Milano. Jucătorii au sărbătorit toată noaptea cu fanii

Inter Milano este campioana Italiei! Victoria în fața celor de la Parma a asigurat matematic scudetto cu numărul 21 din istoria clubului. Primul titlu pentru un antrenor român în top 5 campionate ale Europei: Cristi Chivu.

Petrecerea a început imediat după fluierul de final pe stadionul Giuseppe Meazza și a continuat apoi în Piazza del Duomo. Acolo au ajuns și jucători precum Lautaro Martinez, Dimarco sau Esposito care i-au salutat pe fani de la balcon. Au fost și artificii, iar petrecerea a ținut până dimineața.

Dimarco et Zanetti sont les premiers à mener la fête de l’Inter sur la Piazza Duomo avec les Tifosi 🤩🇮🇹 pic.twitter.com/FxHjoRHZSX

