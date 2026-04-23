Cristi Chivu şi-a aflat adversara din finala Coppa Italia! Inter şi Lazio vor lupta pentru trofeu pe Olimpico

Inter şi-a aflat adversara din finala Coppa Italia 2026. După ce a învins-o pe Como în prima semifinală, nerazzurrii sunt la o singură victorie distanţă de trofeu. Pe 13 mai, pe Stadio Olimpico din Roma, Interul lui Cristi Chivu o va întâlni pe Lazio, după victoria la loviturile de departajare.
După 2-2 în tur, Atalanta şi Lazio au încheiat la egalitate cele 120 de minute de la Bergamo, scor 1-1, iar meciul a mers la loviturile de departajare, acolo unde portarul lui Lazio, Motta, a avut patru intervenţii salvatoare.
Inter – Lazio, finala Coppa Italia 2026! Cristi Chivu poate realiza eventul
A doua semifinală din Coppa Italia a avut parte de un dramatism uriaş. Lazio a deschis scorul în minutul 84 prin Romagnoli, în timp ce Pasalic a restabilit imediat egalitatea, în minutul 86, şi a trimis meciul în prelungiri.
În minutul 95, Raspadori a înscris, dar reuşita sa a fost anulată de VAR, din cauza unei poziţii de offside, iar calificarea s-a decis la loviturile de departajare.
Acolo, Atalanta a început cu dreptul, după ce Raspadori a marcat pentru gazde, în timp ce Tavares a ratat la oaspeţi. A ieşit însă la rampă portarul Edoardo Motta, care a apărat patru lovituri la rând, inclusiv penalty-ul decisiv care a trimis-o pe Lazio în finală.
Lazio va juca astfel pe teren propriu meciul din finala Coppa Italia contra Interului lui Cristi Chivu.
Inter şi Lazio s-au întâlnit o singură dată până acum în acest sezon. În luna noiembrie, Inter a câştigat meciul de pe teren propriu, scor 2-0. Cu trei zile înaintea finalei de pe Olimpico, Lazio şi Inter se vor întâlni şi în campionat, pe 10 mai, tot la Roma.
În campionat, Inter este pe primul loc, cu 78 de puncte, fiind la o distanţă de 12 puncte faţă de AC Milan şi Napoli, ocupantele locurilor 2, respectiv 3.
