Cristi Chivu şi-a aflat adversara din finala Coppa Italia! Inter şi Lazio vor lupta pentru trofeu pe Olimpico

Inter şi-a aflat adversara din finala Coppa Italia 2026. După ce a învins-o pe Como în prima semifinală, nerazzurrii sunt la o singură victorie distanţă de trofeu. Pe 13 mai, pe Stadio Olimpico din Roma, Interul lui Cristi Chivu o va întâlni pe Lazio, după victoria la loviturile de departajare.

După 2-2 în tur, Atalanta şi Lazio au încheiat la egalitate cele 120 de minute de la Bergamo, scor 1-1, iar meciul a mers la loviturile de departajare, acolo unde portarul lui Lazio, Motta, a avut patru intervenţii salvatoare.

Inter – Lazio, finala Coppa Italia 2026! Cristi Chivu poate realiza eventul

A doua semifinală din Coppa Italia a avut parte de un dramatism uriaş. Lazio a deschis scorul în minutul 84 prin Romagnoli, în timp ce Pasalic a restabilit imediat egalitatea, în minutul 86, şi a trimis meciul în prelungiri.

În minutul 95, Raspadori a înscris, dar reuşita sa a fost anulată de VAR, din cauza unei poziţii de offside, iar calificarea s-a decis la loviturile de departajare.

Acolo, Atalanta a început cu dreptul, după ce Raspadori a marcat pentru gazde, în timp ce Tavares a ratat la oaspeţi. A ieşit însă la rampă portarul Edoardo Motta, care a apărat patru lovituri la rând, inclusiv penalty-ul decisiv care a trimis-o pe Lazio în finală.