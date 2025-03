"Cristi Chivu va fi următorul antrenor al lui Inter Milano dacă va reuşi asta". Anunţ după Udinese - Parma 1-0 - Antena Sport

Cristi Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images Cristi Chivu a suferit primul eşec pe banca Parmei, 0-1 cu Udinese, dar Robert Niţă susţine că fostul fundaş al naţionalei României are şanse uriaşe de a ajunge pe banca Interului, dacă o va salva pe Parma de la retrogradare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Chivu a evoluat în perioada 2007-2014 în tricoul Interului, devenind apoi antrenor în sectorul juvenit al formaţiei de pe Meazza, între anii 2018 şi 2024. Cristi Chivu poate ajunge din nou pe banca Interului „Eu cred, Chivu, dacă o salvează pe Parma anul acesta, după aceea va fi următorul antrenor al lui Inter Milano. Iar ca și carieră, în Italia, poate să devină unul dintre cei mai importanți antrenori. Poate fi antrenor la nivelul fotbalistului care a fost. Și-a gestionat cariera formidabil”, a spus Robert Niţă, citat de fanatik.ro. Cristi Chivu, după primul eşec pe banca Parmei Parma a pierdut primul meci cu Cristi Chivu pe bacă, 0-1 cu Udinese şi e pe locul 17 în Serie A, ultimul care evită retrogradarea. Fostul jucător al lui Inter a avut prima reacţie după eşecul în faţa friulanilor, venit în urma unui penalty transformat de Thauvin, pe finalul primei reprize. Reclamă

”Am suferit puțin din cauza jocului lor fizic, am întârziat să găsim ieșiri, căutând un dribling doar în jumătatea noastră de teren, cu prea multe erori tehnice și de poziționare. În repriza secundă am fost mai buni, cu mai mult spirit, dar și în repriza secundă din punct de vedere tehnic și al lucidității am făcut multe greșeli.

Aș începe din a doua repriză în ciuda greșelilor făcute, reacția și spiritul au fost acolo. Am venit cu un alt atacant, cu Pellegrino care a intrat bine, deși este tânăr și la al doilea sezon în Serie A. Aș începe de la ceea ce am arătat în repriza a doua.

Am de-a face cu băieți tineri care au nevoie de aceste meciuri și de o experiență importantă precum Serie A. Evident că e nevoie de muncă, de curățat piesele și de a găsi liniște mentală și încredere în abilitățile cuiva, sunt băieți buni așa cum văd eu la antrenament, din păcate la meciuri suferim puțin, muncim să găsim încredere și să simplificăm lucrurile.

