Mihai Rotaru, gest superb pentru puștiul care a surprins la Univ. Craiova - Hermannstadt. Ce indiciu a dat patronul - Antena Sport

Mihai Rotaru, gest superb pentru puștiul care a surprins la Univ. Craiova - Hermannstadt. Ce indiciu a dat patronul

Mihai Rotaru, gest superb pentru puștiul care a surprins la Univ. Craiova – Hermannstadt. Ce indiciu a dat patronul

Mihai Rotaru, gest superb pentru puștiul care a surprins la Univ. Craiova – Hermannstadt. Ce indiciu a dat patronul

Andrei Nicolae Publicat: 11 august 2025, 11:44

Mihai Rotaru, gest superb pentru puștiul care a surprins la Univ. Craiova – Hermannstadt. Ce indiciu a dat patronul

Un mic suporter al Universității Craiova, la meciul cu Oțelul Galați / Facebook SuperLiga Romania

Universitatea Craiova a urcat aseară provizoriu pe primul loc din Liga 1, după ce a învins-o pe Hermannstadt cu 1-0. Singura reușită a meciului a fost cea a lui Oleksandr Romanchuk, unul dintre noii jucători aduși de Mihai Rotaru în această vară.

Una dintre cele mai frumoase imagini de pe “Ion Oblemenco” a fost oferită de un mic fan al “leilor”, care s-a afișat cu un carton cu textul: “Nea Mihai, dă-mi pixul cu care ai semnat noile transferuri, re rog“.

Universitatea Craiova, replică fabuloasă pentru tânărul suporter

În dimineața următoare după meciul contra sibienilor, care a avut parte de un final extrem de controversat, oltenii au reacționat pe paginile de social media printr-o declarație a patronului echipei, Mihai Rotaru. Conducătorul “alb-albaștrilor” l-a chemat pe puști în cantonamentul echipei pentru a primi tricoul marcatorului Olseksandr Romanchuk, alături de autografele coechipierilor săi.

În plus, Rotaru a spus că nu poate să îi dea pixul respectiv și a dat de înțeles că va mai face transferuri în această perioadă de mercato. Până acum, Universitatea Craiova a efectuat 13 mutări în vară, iar unii dintre jucătorii aduși sunt deja titulari în echipa lui Mirel Rădoi, cum este și cazul lui Romanchuk.

Bună dimineața, leule! Nu pot să ți-l ofer pentru că îmi place să cred că îl voi mai folosi în vara asta.

Dar, în schimb, te așteaptă la cantonament tricoul purtat aseară de Romanchuk, bineînțeles, cu semnăturile băieților pe el. Mihai Rotaru”, a fost mesajul transmis pe rețelele sociale de olteni.

Mirel Rădoi, discurs ferm după ce Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt

Mirel Rădoi a subliniat că tot moralul bun al elevilor săi s-ar fi putut ruina la ultima fază a partidei cu Hermannstadt. Antrenorul s-a declarat mulţumit de faptul că echipa a obţinut cele trei puncte, însă a subliniat că elevii săi au comis multe greşeli individuale.

Totodată, Rădoi e cu gândul la returul cu Spartak Trnava, după succesul din tur, scor 3-0. Antrenorul oltenilor a transmis că vor exista schimbări în primul 11, faţă de meciul cu Hermannstadt.

În privinţa lui Jovan Markovic, Mirel Rădoi a transmis un mesaj ferm. El a spus că atacantul avea nevoie de minute, pe care el nu i le-ar fi putut acorda la Universitatea Craiova.

Ne-am câştigat o doză de moral care era aproape să se termine la utima fază. Mergem încrezători la Trnava, dar e clar că trebuie să schimbăm lucruri. Spuneam azi că nu o să avem multe ocazii, că va fi un meci greu. Dar totuşi, multe greşeli, de unde au apărut şi situaţiile lor.

Toate astăzi…căldura, relaxarea, gândul la returul cu Trnava, astea au cântărit în evoluţia noastră de azi. Nu ne-am propus să-l facem golgheter (n.r. pe Romanchuk), nu să dea gol de acolo, doar din faze fixe. Dar trebuie să mă mulţumesc cu rezultatul, cum joacă şi echipele mari prost, şi câştigă cele trei puncte. Poate aşa a fost şi pentru noi azi. Încerc cumva să pronunţ lucrurile, restul, ce avem de reglat, le vom regla după uşă. Ne mulţumim cu victoria.

Lung nu e o mare surpriză pentru noi, a câştigat campionatul cu Astra, l-am avut adversar în Arabia. E printre puţinii jucători din vestiar care a câştigat trofee, nu e o surpriză evoluţia lui, e o concurenţă aprigă între portari.

Markovic are nevoie de minute, iar noi nu ne putem permite situaţia asta, el are nevoie de continuitate pe care noi nu i-o puteam oferi. Orice ar face, trebuie să joace, trebuie să aibă minute. A jucat foarte puţin. Are nevoie de continuitate, nu i-o puteam oferi, deci nu avea viitor cu noi. Era foarte greu pentru el.

(Returul cu Trnava) Mari probleme nu au fost înainte de această partidă, am vrut să nu-i introduc de tot pe cei care au fost, e clar că vor fi schimbări în primul 11. Vom vedea de la meci la meci, dacă apar situţii neprevăzute, vom vedea ce jucători şi pe ce poziţii. Suntem mulţumiţi cu ce avem. Dacă sunt vânduţi sau pleacă, atunci există această posibilitate. Puteam să avem probleme dacă nu-l aduceam pe Florin Ştefan.

Nsimba e un jucător pe care ne bazăm, un jucător bun, va marca şi goluri. Nu putem să zicem că e un jucător bun sau rău după doar o singură fază”, a declarat Mirel Rădoi, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0.

15:00
Mihai Stoica, ironii la adresa rivalelor! Mesajul oficialului de la FCSB: “România să scape de securişti”
14:42
“Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu cu dl. Iorgulescu”. Dan Șucu continuă războiul cu Gigi Becali
14:22
Aroganţa lui Gigi Becali! Mesaj dur pentru rivale: “Eu aşa cred”
14:20
De la extaz la agonie! Crystal Palace a pierdut procesul la TAS și e OUT din Europa League, după câștigarea Supercupei
13:49
Cristi Chivu își cedează un jucător la fosta echipă a lui Răzvan Marin. Detaliile transferului de la Inter
13:09
Raul Rusescu s-a pronunțat în scandalul momentului din Liga 1: “Doar ca principiu”
