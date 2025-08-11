Mihai Rotaru, gest superb pentru puștiul care a surprins la Univ. Craiova - Hermannstadt. Ce indiciu a dat patronul - Antena Sport

Universitatea Craiova a urcat aseară provizoriu pe primul loc din Liga 1, după ce a învins-o pe Hermannstadt cu 1-0. Singura reușită a meciului a fost cea a lui Oleksandr Romanchuk, unul dintre noii jucători aduși de Mihai Rotaru în această vară.
Una dintre cele mai frumoase imagini de pe “Ion Oblemenco” a fost oferită de un mic fan al “leilor”, care s-a afișat cu un carton cu textul: “Nea Mihai, dă-mi pixul cu care ai semnat noile transferuri, re rog“.
Universitatea Craiova, replică fabuloasă pentru tânărul suporter
În dimineața următoare după meciul contra sibienilor, care a avut parte de un final extrem de controversat, oltenii au reacționat pe paginile de social media printr-o declarație a patronului echipei, Mihai Rotaru. Conducătorul “alb-albaștrilor” l-a chemat pe puști în cantonamentul echipei pentru a primi tricoul marcatorului Olseksandr Romanchuk, alături de autografele coechipierilor săi.
În plus, Rotaru a spus că nu poate să îi dea pixul respectiv și a dat de înțeles că va mai face transferuri în această perioadă de mercato. Până acum, Universitatea Craiova a efectuat 13 mutări în vară, iar unii dintre jucătorii aduși sunt deja titulari în echipa lui Mirel Rădoi, cum este și cazul lui Romanchuk.
“Bună dimineața, leule! Nu pot să ți-l ofer pentru că îmi place să cred că îl voi mai folosi în vara asta.
Dar, în schimb, te așteaptă la cantonament tricoul purtat aseară de Romanchuk, bineînțeles, cu semnăturile băieților pe el. Mihai Rotaru”, a fost mesajul transmis pe rețelele sociale de olteni.
Mirel Rădoi, discurs ferm după ce Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt
Mirel Rădoi a subliniat că tot moralul bun al elevilor săi s-ar fi putut ruina la ultima fază a partidei cu Hermannstadt. Antrenorul s-a declarat mulţumit de faptul că echipa a obţinut cele trei puncte, însă a subliniat că elevii săi au comis multe greşeli individuale.