Mihai Rotaru, gest superb pentru puștiul care a surprins la Univ. Craiova - Hermannstadt. Ce indiciu a dat patronul - Antena Sport

Totodată, Rădoi e cu gândul la returul cu Spartak Trnava, după succesul din tur, scor 3-0. Antrenorul oltenilor a transmis că vor exista schimbări în primul 11, faţă de meciul cu Hermannstadt.

În privinţa lui Jovan Markovic, Mirel Rădoi a transmis un mesaj ferm. El a spus că atacantul avea nevoie de minute, pe care el nu i le-ar fi putut acorda la Universitatea Craiova.

“Ne-am câştigat o doză de moral care era aproape să se termine la utima fază. Mergem încrezători la Trnava, dar e clar că trebuie să schimbăm lucruri. Spuneam azi că nu o să avem multe ocazii, că va fi un meci greu. Dar totuşi, multe greşeli, de unde au apărut şi situaţiile lor.

Toate astăzi…căldura, relaxarea, gândul la returul cu Trnava, astea au cântărit în evoluţia noastră de azi. Nu ne-am propus să-l facem golgheter (n.r. pe Romanchuk), nu să dea gol de acolo, doar din faze fixe. Dar trebuie să mă mulţumesc cu rezultatul, cum joacă şi echipele mari prost, şi câştigă cele trei puncte. Poate aşa a fost şi pentru noi azi. Încerc cumva să pronunţ lucrurile, restul, ce avem de reglat, le vom regla după uşă. Ne mulţumim cu victoria.

Lung nu e o mare surpriză pentru noi, a câştigat campionatul cu Astra, l-am avut adversar în Arabia. E printre puţinii jucători din vestiar care a câştigat trofee, nu e o surpriză evoluţia lui, e o concurenţă aprigă între portari.

Markovic are nevoie de minute, iar noi nu ne putem permite situaţia asta, el are nevoie de continuitate pe care noi nu i-o puteam oferi. Orice ar face, trebuie să joace, trebuie să aibă minute. A jucat foarte puţin. Are nevoie de continuitate, nu i-o puteam oferi, deci nu avea viitor cu noi. Era foarte greu pentru el.

(Returul cu Trnava) Mari probleme nu au fost înainte de această partidă, am vrut să nu-i introduc de tot pe cei care au fost, e clar că vor fi schimbări în primul 11. Vom vedea de la meci la meci, dacă apar situţii neprevăzute, vom vedea ce jucători şi pe ce poziţii. Suntem mulţumiţi cu ce avem. Dacă sunt vânduţi sau pleacă, atunci există această posibilitate. Puteam să avem probleme dacă nu-l aduceam pe Florin Ştefan.

Nsimba e un jucător pe care ne bazăm, un jucător bun, va marca şi goluri. Nu putem să zicem că e un jucător bun sau rău după doar o singură fază”, a declarat Mirel Rădoi, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0.