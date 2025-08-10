Dan Şucu, aproape de lovitura verii! Jucătorul de 25 de milioane de euro pleacă de la Genoa. Detaliile afacerii - Antena Sport

Dan Şucu, aproape de lovitura verii! Patronul Grifonului este aproape de un nou tun financiar în Serie A. Jucătorul de 25 de milioane de euro pleacă de la Genoa. Italienii au scos la iveală detaliile afacerii puse la cale de milionarul care este şef şi la Rapid. Unul dintre cei mai buni jucători de la Genoa e pe cale să plece de la echipă.

Dan Şucu este pe cale de a încasa o sumă importantă pe unul dintre cei mai importanţi jucători ai celor de la Genoa. Ar putea primi nu mai puțin de 25 de milioane de euro de pe urma unui singur jucător.

Dan Şucu, aproape de a-l vinde pe Koni De Winter cu 25 de milioane de euro

Belgianul Koni De Winter este unul dintre cei mai curtaţi jucători din Serie A în această vară. Astfel, patronul celor de la Genoa profită de pe urma faptului că jucătorul fundaşul central belgian în vârstă de 23 de ani este dorit de către granzii din Serie A. Astfel, de serviciile lui Koni De Winter, pentru care Dan Șucu solicită cel puțin 25 de milioane de euro, sunt interesate Inter Milano dar și englezii de la Bournemouth.

Dan Șucu a dat undă verde pentru transferul lui Koni De Winter, iar acum așteaptă cea mai bună propunere pe adresa clubului, anunţă cei de la Tuttomercatoweb. Sursa citată spune că belgianul Koni De Winter este văzut ca o variantă de rezervă pentru cei de la Inter Milano. Asta pentru că antrenorul Cristi Chivu îl vrea pe Giovanni Leoni, în vârstă de 18 ani, cel pe care l-a avut ca fundaș central la Parma.

Jucătorul belgian a evoluat în 26 de meciuri și a marcat de trei ori pentru Genoa în sezonul trecut, 2024/2025. În acest moment, cota de piaţă a jucătorului belgian este de 22.000.000 de euro, potrivit celor de la Transfermarkt.