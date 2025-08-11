Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Scandalul escaladează: "Au sărit ca ulii" - Antena Sport

Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Scandalul momentului din Liga 1 escaladează. Asta după ce latifundiarul din Pipera a cerut şi a primit modificarea regulamentulului LPF cu privire la înregistrarea jucătorilor pe lista A. Şucu spune că Gino Iorgulescu a comis un abuz.
Regulamentul vechi al LPF nu le permitea cluburilor din Liga 1 să treacă pe liste alți jucători decât cei legitimați după trimiterea loturilor inițiale.
Gigi Becali, scandal cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru
Totul a pornit de la Malcom Edjouma. Gigi Becali a beneficiat de schimbarea regulamentului şi rivalii au făcut scandal. Acum, a venit replica extrem de dură a latifundiarului din Pipera, conform fanatik.ro. Mai mult, Becali nu s-a oprit aici. A făcut o comparaţie plastică între puterile geopolitice ale lumii şi patronii din Liga 1.
”Aici este vorba doar de o chestie de bun simţ. Nu s-a schimbat o chestiune de regulament, doar s-a reglat ceva greşit. Aseară eram nervos şi îmi pare rău. Am fost şi cu meciul, m-am luat de Şucu, de Rotaru. Azi dimineaţa am fost să mă spovedesc, la ora 07:00 dimineaţa. M-a sunat Rotaru într-o zi: `Bă, Gigi, nu e normal tu să iei 7-800.000 şi eu să dau bani!`.
Da, nu e normal. Dar aia e lege dată de Novak în Legea Sportului. Ăştia de la FRF au adaptat legea 5+6, cei care nu folosesc românii să plătească, cei care respectă să ia bani. Eu trebuie să iau vreo 800.000 de euro.
Am făcut hârtie de la Federaţie am trimis că nu sunt de acord să iau bani de la alte cluburi. Deci eu nu vreau să iau de la Rotaru sau Şucu. Asta era o lege. Aici a fost un fleac. Că pe Edjouma puteam să îl iau şi să îi fac alt contract.
Ei au sărit ca ulii amândoi. Bă, când e vorba de principii, eu merg în dezinteresul meu. Eu n-am luat banii ăştia de la cluburi. Din solidaritate, prietenie, din ce vrei tu.
Tu sari că am îndreptat o greşeală, o anomalie. Râd şi curcile de noi! Cum adică îi plăteşti salariu şi el nu poate să joace? Nu trebuie să accepte cluburile să armonizezi cu regulamentele FIFA şi UEFA.