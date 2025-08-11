Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Scandalul escaladează: "Au sărit ca ulii" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Scandalul escaladează: “Au sărit ca ulii”

Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Scandalul escaladează: “Au sărit ca ulii”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 11 august 2025, 12:19

Comentarii
Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Scandalul escaladează: Au sărit ca ulii

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Scandalul momentului din Liga 1 escaladează. Asta după ce latifundiarul din Pipera a cerut şi a primit modificarea regulamentulului LPF cu privire la înregistrarea jucătorilor pe lista A. Şucu spune că Gino Iorgulescu a comis un abuz.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Regulamentul vechi al LPF nu le permitea cluburilor din Liga 1 să treacă pe liste alți jucători decât cei legitimați după trimiterea loturilor inițiale.

Gigi Becali, scandal cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru

Totul a pornit de la Malcom Edjouma. Gigi Becali a beneficiat de schimbarea regulamentului şi rivalii au făcut scandal. Acum, a venit replica extrem de dură a latifundiarului din Pipera, conform fanatik.ro. Mai mult, Becali nu s-a oprit aici. A făcut o comparaţie plastică între puterile geopolitice ale lumii şi patronii din Liga 1.

”Aici este vorba doar de o chestie de bun simţ. Nu s-a schimbat o chestiune de regulament, doar s-a reglat ceva greşit. Aseară eram nervos şi îmi pare rău. Am fost şi cu meciul, m-am luat de Şucu, de Rotaru. Azi dimineaţa am fost să mă spovedesc, la ora 07:00 dimineaţa. M-a sunat Rotaru într-o zi: `Bă, Gigi, nu e normal tu să iei 7-800.000 şi eu să dau bani!`.

Da, nu e normal. Dar aia e lege dată de Novak în Legea Sportului. Ăştia de la FRF au adaptat legea 5+6, cei care nu folosesc românii să plătească, cei care respectă să ia bani. Eu trebuie să iau vreo 800.000 de euro.

Reclamă
Reclamă

Am făcut hârtie de la Federaţie am trimis că nu sunt de acord să iau bani de la alte cluburi. Deci eu nu vreau să iau de la Rotaru sau Şucu. Asta era o lege. Aici a fost un fleac. Că pe Edjouma puteam să îl iau şi să îi fac alt contract.

Ei au sărit ca ulii amândoi. Bă, când e vorba de principii, eu merg în dezinteresul meu. Eu n-am luat banii ăştia de la cluburi. Din solidaritate, prietenie, din ce vrei tu.

Tu sari că am îndreptat o greşeală, o anomalie. Râd şi curcile de noi! Cum adică îi plăteşti salariu şi el nu poate să joace? Nu trebuie să accepte cluburile să armonizezi cu regulamentele FIFA şi UEFA.

Vin primele facturi post-plafonare: Cât plătim acum pentru 200 KW în piața liberă de energie electricăVin primele facturi post-plafonare: Cât plătim acum pentru 200 KW în piața liberă de energie electrică
Reclamă

Cică mi-am făcut un avantaj. Da, am avut avantaj, a intrat Edjouma şi am pierdut meciul. Pe mine nu mă interesează meciurile lor. Ei (n.r. Rotaru şi Şucu) cam sunt prieteni, mai vorbesc.

Dar când văd că e unul atât de tare şi mă spulberă tot timpul, hai că deja mă spovedesc mâine iar. N-ai văzut cum se aliază toţi, chinezii, ruşii. Dacă eu sunt american, ei sunt chinezii şi ruşii se aliază. Iar am făcut mândrie. N-am spus-o cu răutate”, a declarat Becali.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Un bărbat de 55 ani a făcut infarct în timpul examenului auto în Bucureşti. Examinatorul a sunat la 112
Observator
Un bărbat de 55 ani a făcut infarct în timpul examenului auto în Bucureşti. Examinatorul a sunat la 112
Compania de stat care a ”uitat” să-și plătească dările la buget. Indemnizațiile conducerii, dublate în 2025
Fanatik.ro
Compania de stat care a ”uitat” să-și plătească dările la buget. Indemnizațiile conducerii, dublate în 2025
15:05
Gino Iorgulescu îl acuză pe Dan Șucu de ipocrizie. Comunicatul LPF: “El a beneficiat de un astfel de artificiu”
15:00
Mihai Stoica, ironii la adresa rivalelor! Mesajul oficialului de la FCSB: “România să scape de securişti”
14:42
“Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu cu dl. Iorgulescu”. Dan Șucu continuă războiul cu Gigi Becali
14:22
Aroganţa lui Gigi Becali! Mesaj dur pentru rivale: “Eu aşa cred”
14:20
De la extaz la agonie! Crystal Palace a pierdut procesul la TAS și e OUT din Europa League, după câștigarea Supercupei
13:49
Cristi Chivu își cedează un jucător la fosta echipă a lui Răzvan Marin. Detaliile transferului de la Inter
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 3 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 4 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 5 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 6 FCSB – Unirea Slobozia 0-1. Campioana, a treia înfrângere la rând în campionat! Un dinamovist a “răpus-o”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”