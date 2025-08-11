Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Scandalul escaladează: "Au sărit ca ulii" - Antena Sport

Gigi Becali, replică devastatoare pentru Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Scandalul momentului din Liga 1 escaladează. Asta după ce latifundiarul din Pipera a cerut şi a primit modificarea regulamentulului LPF cu privire la înregistrarea jucătorilor pe lista A. Şucu spune că Gino Iorgulescu a comis un abuz.

Regulamentul vechi al LPF nu le permitea cluburilor din Liga 1 să treacă pe liste alți jucători decât cei legitimați după trimiterea loturilor inițiale.

Gigi Becali, scandal cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru

Totul a pornit de la Malcom Edjouma. Gigi Becali a beneficiat de schimbarea regulamentului şi rivalii au făcut scandal. Acum, a venit replica extrem de dură a latifundiarului din Pipera, conform fanatik.ro. Mai mult, Becali nu s-a oprit aici. A făcut o comparaţie plastică între puterile geopolitice ale lumii şi patronii din Liga 1.

”Aici este vorba doar de o chestie de bun simţ. Nu s-a schimbat o chestiune de regulament, doar s-a reglat ceva greşit. Aseară eram nervos şi îmi pare rău. Am fost şi cu meciul, m-am luat de Şucu, de Rotaru. Azi dimineaţa am fost să mă spovedesc, la ora 07:00 dimineaţa. M-a sunat Rotaru într-o zi: `Bă, Gigi, nu e normal tu să iei 7-800.000 şi eu să dau bani!`.

Da, nu e normal. Dar aia e lege dată de Novak în Legea Sportului. Ăştia de la FRF au adaptat legea 5+6, cei care nu folosesc românii să plătească, cei care respectă să ia bani. Eu trebuie să iau vreo 800.000 de euro.