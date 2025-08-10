Noul jucător transferat de Inter i-a făcut portretul lui Cristi Chivu: "Are suflet de jucător" - Antena Sport

Închide meniul
Noul jucător transferat de Inter i-a făcut portretul lui Cristi Chivu: “Are suflet de jucător”

Publicat: 10 august 2025, 18:04

Noul jucător transferat de Inter i-a făcut portretul lui Cristi Chivu: Are suflet de jucător

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

Noul jucător transferat de Inter, Luis Henrique, i-a făcut portretul lui Cristi Chivu. Brazilianul a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român.

Luis Henrique a fost transferat de Inter de la Marseille, în această vară. Italienii au plătit suma de 23 de milioane de euro în schimbul atacantului brazilian de 23 de ani.

Noul jucător transferat de Inter i-a făcut portretul lui Cristi Chivu

Întrebat de italieni ce relaţie are cu Cristi Chivu, Luis Henrique a dezvăluit că antrenorul român este foarte apropiat de jucători. Brazilianul a transmis că primeşte multă încredere din partea fostului căpitan al naţionalei.

“Pentru mine, e foarte important să am un antrenor ca el. Are sufletul unui jucător, deci îţi înţelege nevoile şi te face să te simţi ca acasă. Îmi oferă încredere şi libertate să driblez, vrea să-mi practic fotbalul meu, mă încurajează la dueluri unu contra unu.

Învăţ multă tactică, aici poziţiile din teren sunt foarte importante, dar aduc şi bucuria braziliană pe teren, driblingurile”, a declarat Luis Henrique, despre Cristi Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

Luis Henrique a debutat deja la Inter, la Mondialul Cluburilor. El a evoluat în partida cu Fluminense, pierdută de italieni în optimi cu scorul de 0-2.

Inter se pregăteşte pentru debutul în noul sezon de Serie A. Campionatul Italiei va începe pe 24 august, iar nerazzurrii se vor duela cu Torino în prima etapă, pe teren propriu.

Cristi Chivu, încrezător înaintea noului sezon din Serie A

Cristian Chivu, antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, a apreciat maniera în care au evoluat elevii săi în meciul amical câştigat cu scorul de 3-1 în faţa formaţiei AS Monaco, sâmbătă pe stadionul Louis II din Principat.

“Nu avem mult timp, pentru că mai sunt doar 17 zile până la începerea sezonului din Serie A. Ceea ce voi reţine din acest meci este caracterul şi dorinţa arătate de jucătorii mei, care au fost hotărâţi să întoarcă situaţia, în ciuda faptului că erau cu un om în minus”, a declarat Chivu pentru Inter TV.

“Este dificil de analizat, pentru că fizic nu suntem încă în formă, dar am pus nişte combustibil în rezervor. Evident, ne lipseşte încă precizia, deoarece în primele 20 de minute am irosit câteva ocazii clare de a marca”, a adăugat el.

