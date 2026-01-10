Cristi Chivu vrea revanşa în faţa lui Antonio Conte, în Inter - Napoli: "Nu există comparaţie între mine şi el" - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit declaraţii înainte de Inter – Napoli, derby-ul rundei a 20-a din Serie A. Partida “de foc” se va disputa duminică, pe Meazza, de la ora 21:45.

Cristi Chivu a declarat că meciul va fi unul extrem de important pentru echipa sa, dorindu-şi ca jucătorii lui să îşi ia revanşa după eşecul din tur, scor 1-3.

Cristi Chivu vrea revanşa în faţa lui Antonio Conte, în Inter – Napoli

Cristi Chivu a fost întrebat şi despre comparaţia cu Antonio Conte. Antrenorul român a oferit un răspuns clar, mărturisind că îl respectă enorm pe adversarul său de pe banca lui Napoli.

“Napoli are jucători puternici, practică un fotbal cu multă intensitate. Va fi un meci dificil pentru noi, cât şi pentru ei.

(N.r. Pe cine e mai multă presiune?) Depinde cui îi este adresată întrebarea. Vrem să avem un avans de şapte puncte. Vrem să oferim continuitate rezultatelor. Singura certitudine pe care o avem este faptul că am lucrat foarte bine. Meciul poate schimba cursul acestui sezon.