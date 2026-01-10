Cristi Chivu vrea revanşa în faţa lui Antonio Conte, în Inter - Napoli: "Nu există comparaţie între mine şi el" - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit declaraţii înainte de Inter – Napoli, derby-ul rundei a 20-a din Serie A. Partida “de foc” se va disputa duminică, pe Meazza, de la ora 21:45.
Cristi Chivu a declarat că meciul va fi unul extrem de important pentru echipa sa, dorindu-şi ca jucătorii lui să îşi ia revanşa după eşecul din tur, scor 1-3.
Cristi Chivu vrea revanşa în faţa lui Antonio Conte, în Inter – Napoli
Cristi Chivu a fost întrebat şi despre comparaţia cu Antonio Conte. Antrenorul român a oferit un răspuns clar, mărturisind că îl respectă enorm pe adversarul său de pe banca lui Napoli.
“Napoli are jucători puternici, practică un fotbal cu multă intensitate. Va fi un meci dificil pentru noi, cât şi pentru ei.
(N.r. Pe cine e mai multă presiune?) Depinde cui îi este adresată întrebarea. Vrem să avem un avans de şapte puncte. Vrem să oferim continuitate rezultatelor. Singura certitudine pe care o avem este faptul că am lucrat foarte bine. Meciul poate schimba cursul acestui sezon.
(N.r. Cât de mult te stimulează comparaţia cu Antonio Conte) Îl respect mult pe Conte, ca şi antrenor. L-am complimentat şi când jucam pentru ceea ce transmitea ca antrenor. A evoluat mult şi e un învingător. Dar nu există o comparaţie între Chivu şi Conte pentru mine. Interpreţii acestui sport sunt jucătorii. Antrenorul a fost şi el important în ultima vreme, chiar dacă este evident că are un impact.
Meciul cu Napoli nu e mai important decât au fost meciurile cu Parma, Atalanta sau Genoa. Toate meciurile trebuie tratate cu seriozitate. Nu e nevoie de proclamaţii înaintea unui meci cu Napoli. Campionatul e un maraton şi trebuie să arăţi că eşti competitiv. Sper să fim mai buni decât am fost în meciul din octombrie. Meciul acela a fost condiţionat de anumite episoade. De asemenea, ne-am antrenat şi să acceptăm nedreptatea.
În fotbal mereu există loc pentru îmbunătăţiri. E prea uşor să vorbim despre meciuri directe necâştigate doar pentru că cifrele spun asta. Realitatea e că suntem primii în clasament, suntem conştienţi de importanţa acestor meciuri”, a declarat Cristi Chivu, conform tuttomercatoweb.com.
Înaintea meciului cu Napoli, Inter e lider în Serie A, cu 42 de puncte acumulate după 18 meciuri. Napoli ocupă locul trei, cu 38 de puncte.
