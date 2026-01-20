Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dan Șucu, transfer de la echipa învinsă dramatic de FCSB în Europa League. Portar de națională pentru Genoa - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Dan Șucu, transfer de la echipa învinsă dramatic de FCSB în Europa League. Portar de națională pentru Genoa

Dan Șucu, transfer de la echipa învinsă dramatic de FCSB în Europa League. Portar de națională pentru Genoa

Andrei Nicolae Publicat: 20 ianuarie 2026, 22:49

Comentarii
Dan Șucu, transfer de la echipa învinsă dramatic de FCSB în Europa League. Portar de națională pentru Genoa

Justin Bijlow, înainte de meciul cu FCSB de pe Arena Națională / Profimedia

Genoa a oficializat în urmă cu puțin timp cel mai nou transfer efectuat în această perioadă de mercato. Formația “rossoblu”, patronată de Dan Șucu, l-a adus marți seara pe portarul Justin Bijlow, care de când a promovat la seniori acum 10 ani a evoluat doar pentru Feyenoord.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Genoa nu se află într-o situație foarte plăcută în Serie A, acolo unde e la doar trei puncte de zona “roșie”, unde se află prima echipă de pe loc retrogradabil, Lecce. Dan Șucu vrea să aducă întăriri pentru a scăpa de emoțiile căderii în Serie B, iar pentru acest lucru a început să fie activ în perioada de mercato.

Portar pentru Genoa lui Dan Șucu

După ce mutarea lui Bento, portarul de la Al-Nassr, a picat, Genoa a fost nevoită să se reorienteze în privința postului dintre buturi și a făcut-o rapid. Astfel, Justin Bijlow a fost adus pe stadionul Luigi Ferraris.

În vârstă de 27 de ani, portarul a fost crescut în academia lui Feyenoord și doar pentru echipa din Rotterdam a evoluat și la nivel de seniori până acum, din 2016 până în 2026. Cu 152 de meciuri adunate în tricoul batavilor, jucătorul nu a fost folosit aproape deloc în acest sezon, fiind o rezervă constantă în trupa lui Robin van Persie.

Reclamă
Reclamă

Bijlow a fost pe bancă inclusiv la meciul din Europa League pierdut de Feyenoord cu 4-3 contra celor de la FCSB în luna decembrie. În acel meci, roș-albaștrii au revenit formidabil de la 1-3 și au marcat golul victoriei în minutul 90+5.

Acum, Bijlow va veni la echipa antrenată de Daniele De Rossi pentru a o ajuta să se salveze de la retrogradare. Noul jucător al lui Dan Șucu are și opt meciuri la echipa națională a Olandei, alături de care a mers la EURO 2024 și la Cupa Mondială din 2022.

Economiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipaEconomiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipa
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Companiile din România unde se fac arme la standarde NATO, cu tehnologie de ultimă generaţie
Observator
Companiile din România unde se fac arme la standarde NATO, cu tehnologie de ultimă generaţie
Gigi Mustață, mesaj categoric după ce Olimpiu Moruțan a „trădat” FCSB și a mers la Rapid: „Putem noi să-l luăm cu japca?”
Fanatik.ro
Gigi Mustață, mesaj categoric după ce Olimpiu Moruțan a „trădat” FCSB și a mers la Rapid: „Putem noi să-l luăm cu japca?”
23:50
Surpriză în grupa României la Europeanul de handbal. Campioana mondială și olimpică, învinsă la limită
23:28
Interul lui Cristi Chivu insistă pentru o “repatriere” de senzație. Colegul lui Dennis Man, dorit pe Meazza
23:20
LIVE TEXTInter – Arsenal 1-3. Seară neagră pentru Chivu! Vezi toate rezultatele: Scor şoc în Bodo/Glimt – Manchester City 3-1
22:56
Cum a justificat Pep Guardiola eşecul ruşinos cu Bodo/Glimt
22:54
Kylian Mbappe i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo! Gestul francezului după ce a marcat cu AS Monaco
22:18
S-a scris istorie în victoria lui Bodo/Glimt cu Manchester City! Premieră în toate competițiile europene
Vezi toate știrile
1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 2 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 3 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 4 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 5 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 6 FotoImagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham