Dan Șucu, transfer de la echipa învinsă dramatic de FCSB în Europa League. Portar de națională pentru Genoa - Antena Sport

Genoa a oficializat în urmă cu puțin timp cel mai nou transfer efectuat în această perioadă de mercato. Formația “rossoblu”, patronată de Dan Șucu, l-a adus marți seara pe portarul Justin Bijlow, care de când a promovat la seniori acum 10 ani a evoluat doar pentru Feyenoord.
Genoa nu se află într-o situație foarte plăcută în Serie A, acolo unde e la doar trei puncte de zona “roșie”, unde se află prima echipă de pe loc retrogradabil, Lecce. Dan Șucu vrea să aducă întăriri pentru a scăpa de emoțiile căderii în Serie B, iar pentru acest lucru a început să fie activ în perioada de mercato.
Portar pentru Genoa lui Dan Șucu
După ce mutarea lui Bento, portarul de la Al-Nassr, a picat, Genoa a fost nevoită să se reorienteze în privința postului dintre buturi și a făcut-o rapid. Astfel, Justin Bijlow a fost adus pe stadionul Luigi Ferraris.
În vârstă de 27 de ani, portarul a fost crescut în academia lui Feyenoord și doar pentru echipa din Rotterdam a evoluat și la nivel de seniori până acum, din 2016 până în 2026. Cu 152 de meciuri adunate în tricoul batavilor, jucătorul nu a fost folosit aproape deloc în acest sezon, fiind o rezervă constantă în trupa lui Robin van Persie.
Bijlow a fost pe bancă inclusiv la meciul din Europa League pierdut de Feyenoord cu 4-3 contra celor de la FCSB în luna decembrie. În acel meci, roș-albaștrii au revenit formidabil de la 1-3 și au marcat golul victoriei în minutul 90+5.
Acum, Bijlow va veni la echipa antrenată de Daniele De Rossi pentru a o ajuta să se salveze de la retrogradare. Noul jucător al lui Dan Șucu are și opt meciuri la echipa națională a Olandei, alături de care a mers la EURO 2024 și la Cupa Mondială din 2022.
