Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dezastru pentru vedeta din Serie A! Hoţii au intrat în camera lui de hotel şi l-au lăsat fără 500.000 de euro - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Dezastru pentru vedeta din Serie A! Hoţii au intrat în camera lui de hotel şi l-au lăsat fără 500.000 de euro

Dezastru pentru vedeta din Serie A! Hoţii au intrat în camera lui de hotel şi l-au lăsat fără 500.000 de euro

Bogdan Stănescu Publicat: 18 ianuarie 2026, 18:30

Comentarii
Dezastru pentru vedeta din Serie A! Hoţii au intrat în camera lui de hotel şi l-au lăsat fără 500.000 de euro

Niclas Füllkrug, alături de colegii de la Milan, la finalul unui meci / Profimedia Images

Atacantul german Niclas Füllkrug, transferat în această iarnă de AC Milan, a rămas fără ceasuri şi bijuterii de lux, pierderile totale fiind estimate la o jumătate de milion de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit Gazzetta dello Sport, camera sa de hotel a fost spartă în noaptea de miercuri spre joi, în timp ce se afla la Como pentru a juca împotriva echipei lui Cesc Fabregas.

Niclas Füllkrug, prădat de hoţi! Paguba totală, de 500.000 de euro

Seiful jucătorului a fost spart. Au fost furate mai multe obiecte de valoare, inclusiv ceasuri şi bijuterii de lux, valoarea totală fiind estimată la 500.000 de euro. De asemenea, lipseau brăţări, inele şi cercei aparţinând soţiei sale.

Criminaliştii de la secţia de poliţie din Milano s-au deplasat la faţa locului şi au colectat imagini de pe camerele de supraveghere.

Poliţia a deschis o anchetă şi a fost depusă o plângere.

Reclamă
Reclamă

 

Sursa: news.ro

Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţaPericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Observator
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Apariție de senzație la FCSB! Va juca primul meci cu CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Apariție de senzație la FCSB! Va juca primul meci cu CFR Cluj. Exclusiv
19:29
LIVE SCOREIanis Hagi, în afara lotului lui Alanyaspor pentru meciul cu Fenerbache. Ionuț Radu, titular în Celta – Rayo
19:03
Dinamo – U Cluj LIVE TEXT (20:30). “Câinii” lui Zeljko Kopic pot urca pe locul doi. Echipele de start
18:58
Leo Grozavu a răbufnit după ce a jucat la -5 grade Celsius: “Dacă era altă echipă, poate se punea problema”
18:52
LIVE TEXTCFR Cluj – Oţelul 1-0. Gălățenii sunt în inferioritate numerică
18:36
Tampa Bay Lightning – Dallas Stars LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 21:00). Se joacă reeditarea fineli din 2020
18:34
Vitoria Guimaraes – FC Porto LIVE VIDEO (22:30). Tony Strata dă piept cu liderul
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 4 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 5 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări 6 Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham