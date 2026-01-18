Dezastru pentru vedeta din Serie A! Hoţii au intrat în camera lui de hotel şi l-au lăsat fără 500.000 de euro - Antena Sport

Atacantul german Niclas Füllkrug, transferat în această iarnă de AC Milan, a rămas fără ceasuri şi bijuterii de lux, pierderile totale fiind estimate la o jumătate de milion de euro.
Potrivit Gazzetta dello Sport, camera sa de hotel a fost spartă în noaptea de miercuri spre joi, în timp ce se afla la Como pentru a juca împotriva echipei lui Cesc Fabregas.
Niclas Füllkrug, prădat de hoţi! Paguba totală, de 500.000 de euro
Seiful jucătorului a fost spart. Au fost furate mai multe obiecte de valoare, inclusiv ceasuri şi bijuterii de lux, valoarea totală fiind estimată la 500.000 de euro. De asemenea, lipseau brăţări, inele şi cercei aparţinând soţiei sale.
Criminaliştii de la secţia de poliţie din Milano s-au deplasat la faţa locului şi au colectat imagini de pe camerele de supraveghere.
Poliţia a deschis o anchetă şi a fost depusă o plângere.
Sursa: news.ro
- Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o pe Udinese: „Începe să înțeleagă”
- Udinese – Inter 0-1. Echipa lui Cristi Chivu și-a mărit avansul în fruntea clasamentului
- Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A
- Doliu la echipa la care Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră! Preşedintele clubului a murit!
- Marius Marin a jucat 68 de minute în Pisa – Atalanta 1-1. Nota primită de jucătorul naţionalei