Echipa pe care visează să o antreneze Adrian Mutu: „Aș pleca pe jos până acolo” - Antena Sport

Adrian Mutu este liber de contract din luna martie, după ce s-a despărțit de cei de la Petrolul Ploiești. Tehnicianul român ia în calcul revenirea pe banca tehnică și a dezvăluit că are deja câteva oferte.

Mai mult decât atât, acesta a povestit și care ar fi clubul pe care nu l-ar refuza când vine vorba de antrenorat. Este vorba despre Fiorentina, echipa unde a devenit o adevărată legendă.

Adrian Mutu visează să antreneze Fiorentina

Adrian Mutu nu a reușit pentru moment performanțe notabile în calitate de antrenor, însă „Briliantul” speră să revină curând pe banca tehnică, pentru a-și demonstra calitățile în ceea ce privește coordonarea unei echipe.

După aventura nereușită de la Petrolul, fostul mare internațional român a vorbit despre revenirea pe bancă, dar a transmis și care ar fi oferta pe care nu ar refuza-o niciodată.

„Bineînțeles că aș vrea să fiu în locul lui, că toți antrenorii români ar vrea. Cred că orice antrenor, nu numai român, ar vrea să fie. Deci nu e invidie, e o motivație.