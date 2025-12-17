Cristi Chivu, pus la zid în Italia: "A călcat strâmb! Nu am auzit în viaţa mea asemenea prostii" - Antena Sport

Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, a avut o declaraţie care a încins spiritele în Italia, după victoria obţinută de echipa sa pe terenul lui Genoa, scor 2-1. În urma acestui succes, Inter a revenit pe primul loc în Serie A şi este la un punct deasupra rivalei AC Milan.
Fostul căpitan al naţionalei României a declarat că presa din Italia o dădea pe echipa sa pe locul 8 sau 10, la începutul sezonului, atunci când el a preluat echipa după plecarea lui Simone Inzaghi, în urma înfrângerii din finala UEFA Champions League.
Cristi Chivu, criticat în Italia pentru declaraţiile sale
Paolo Condo, editorialist la Corriere della Sera, nu ştie cine sunt jurnaliştii care au spus aceste lucruri şi a avut un discurs dur la adresa lui Cristi Chivu:
“Până acum a fost apreciat pentru discursul clar și lipsa scuzelor, dar Chivu a călcat strâmb când s-a plâns de cei care vedeau Inter pe locul opt.
Să-i numească, să le retragem acreditarea. Nu o va face, pentru că nimeni nu a scris. Nu am auzit în viața mea asemenea prostii.
A fost un mesaj pentru uz intern, cu presa indicată drept țap ispășitor când nu poți da vina pe adversari”, a declarat Paolo Condo, în presa din Italia, citat de sport.ro.
În urma acestui meci, Inter are 33 de puncte, fiind urmată de AC Milan, echipă care a remizat duminică cu Sassuolo și are 32 de puncte. Napoli, formație care a pierdut sâmbătă seară cu Udinese, completează podiumul, cu 31 de puncte.
Victoria cu Genoa vine înaintea plecării în Arabia Saudită, acolo unde va avea loc Supercupa Italiei. Vineri seară, Inter o va întâlni pe Bologna, câștigătoarea Cupei Italiei. În cazul în care se va impune, Inter va juca împotriva câștigătoarei duelului dintre rivalele cu care se bate la titlu în Serie A, Napoli și AC Milan.
