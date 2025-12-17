Cristi Chivu, pus la zid în Italia: "A călcat strâmb! Nu am auzit în viaţa mea asemenea prostii" - Antena Sport

Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, a avut o declaraţie care a încins spiritele în Italia, după victoria obţinută de echipa sa pe terenul lui Genoa, scor 2-1. În urma acestui succes, Inter a revenit pe primul loc în Serie A şi este la un punct deasupra rivalei AC Milan.

Fostul căpitan al naţionalei României a declarat că presa din Italia o dădea pe echipa sa pe locul 8 sau 10, la începutul sezonului, atunci când el a preluat echipa după plecarea lui Simone Inzaghi, în urma înfrângerii din finala UEFA Champions League.

Cristi Chivu, criticat în Italia pentru declaraţiile sale

Paolo Condo, editorialist la Corriere della Sera, nu ştie cine sunt jurnaliştii care au spus aceste lucruri şi a avut un discurs dur la adresa lui Cristi Chivu:

“Până acum a fost apreciat pentru discursul clar și lipsa scuzelor, dar Chivu a călcat strâmb când s-a plâns de cei care vedeau Inter pe locul opt.

Să-i numească, să le retragem acreditarea. Nu o va face, pentru că nimeni nu a scris. Nu am auzit în viața mea asemenea prostii.